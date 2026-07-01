En esta noticia

No todas las modalidades están habilitadas para renovar el pasaporte en Estados Unidos. Al utilizar un procedimiento incorrecto, la solicitud no es procesada y el trámite debe reiniciarse.

Según aclaró el Departamento de Estado, es un error común en las oficinas de correo que actúan como centros de recepción de pasaportes, donde numerosos solicitantes intentan actualizar el documento de manera presencial.

Te puede interesar

Confirmado | Estados Unidos vetará el ingreso y la salida del país a ciudadanos que hayan entregado tarde el formulario de renovación del pasaporte

Te puede interesar

IRS otorgará créditos de 1,700 dólares a padres de hijos menores de 17 años: así funciona el programa CTC

La razón por la que Estados Unidos rechaza pasaportes

Estados Unidos no permite la renovación del pasaporte cuando la persona presenta el Formulario DS-82 en una oficina de recepción de pasaportes. Estos centros están únicamente autorizados para gestionar solicitudes iniciales, quedando excluidas las renovaciones.

En estas circunstanciales, la solicitud no procede y debe ser reenviada correctamente. Asimismo, no corresponde abonar la tasa de u$s 35, puesto que dicho cargo solo se aplica a quienes solicitan un pasaporte por primera vez utilizando el Formulario DS-11.

Oficial | Estados Unidos prohíbe automáticamente renovar el pasaporte a quienes no puedan mostrar que hicieron este trámite a tiempo
Oficial | Estados Unidos prohíbe automáticamente renovar el pasaporte a quienes no puedan mostrar que hicieron este trámite a tiempo

¿Cómo renovar el pasaporte correctamente y prevenir el rechazo del trámite?

Para que la renovación sea considerada válida, el Formulario DS-82 debe ser enviado por correo, sin que sea sometido a una revisión previa por parte del personal de correos, a la dirección oficial del Departamento de Estado.

Te puede interesar

Reembolso aprobado: IRS acreditará 2,000 dólares en las cuentas bancarias de cada persona que participe del Crédito Tributario por Hijo

Indicaciones formales para el envío de documentos

Se recomienda emplear el servicio postal de Estados Unidos (USPS).

Es aconsejable seleccionar un método de envío con seguimiento.

No se deben utilizar servicios privados de mensajería, dado que el destino es un apartado postal oficial.

Te puede interesar

Confirmado y oficial | Estados Unidos anulará al instante cada visa americana que se presente con daños a las autoridades