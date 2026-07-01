Las autoridades de Estados Unidos pueden denegar la renovación del pasaporte por este error.

No todas las modalidades están habilitadas para renovar el pasaporte en Estados Unidos. Al utilizar un procedimiento incorrecto, la solicitud no es procesada y el trámite debe reiniciarse.

Según aclaró el Departamento de Estado, es un error común en las oficinas de correo que actúan como centros de recepción de pasaportes, donde numerosos solicitantes intentan actualizar el documento de manera presencial.

La razón por la que Estados Unidos rechaza pasaportes

Estados Unidos no permite la renovación del pasaporte cuando la persona presenta el Formulario DS-82 en una oficina de recepción de pasaportes. Estos centros están únicamente autorizados para gestionar solicitudes iniciales, quedando excluidas las renovaciones.

En estas circunstanciales, la solicitud no procede y debe ser reenviada correctamente . Asimismo, no corresponde abonar la tasa de u$s 35 , puesto que dicho cargo solo se aplica a quienes solicitan un pasaporte por primera vez utilizando el Formulario DS-11.

Oficial | Estados Unidos prohíbe automáticamente renovar el pasaporte a quienes no puedan mostrar que hicieron este trámite a tiempo

¿Cómo renovar el pasaporte correctamente y prevenir el rechazo del trámite?

Para que la renovación sea considerada válida, el Formulario DS-82 debe ser enviado por correo , sin que sea sometido a una revisión previa por parte del personal de correos, a la dirección oficial del Departamento de Estado.

Indicaciones formales para el envío de documentos

Se recomienda emplear el servicio postal de Estados Unidos (USPS).

Es aconsejable seleccionar un método de envío con seguimiento.

No se deben utilizar servicios privados de mensajería, dado que el destino es un apartado postal oficial.