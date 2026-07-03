La obra permitirá ahorrar hasta una hora de camino en el cruce de la presa La Angostura, informó la SICT.

Los cruces en pangas, chalanas y embarcaciones improvisadas quedarán atrás con la entrada en operación del Puente Rizo de Oro. De acuerdo con la SICT, la nueva infraestructura “brindará condiciones de tránsito seguras donde antes se cruzaba mediante chalanas, pangas o embarcaciones improvisadas”.

La obra pública conectará los municipios de La Concordia y Chicomuselo mediante una estructura de dos kilómetros que transformará la movilidad regional. Según el comunicado oficial, “beneficiará a más de 300 mil habitantes de la región, quienes ahorrarán hasta una hora al cruzar la presa La Angostura”.

La nueva estructura de 2 kilómetros de longitud beneficiará a más de 300 mil habitantes. Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes

Con un avance físico del 91%, el proyecto se perfila para concluir a finales de septiembre. La Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes destacó que el Puente Rizo de Oro “representa un reto de ingeniería especializada que destaca por su diseño arquitectónico”, como señaló la presidenta Claudia Sheinbaum durante su supervisión.

Un puente de arco que se convierte en una de las obras más importantes de Chiapas

El Puente Rizo de Oro tendrá una longitud total de 2 kilómetros, integrada por una estructura principal de 405 metros y 1.7 kilómetros de accesos. La obra requirió una inversión de mil 932 millones de pesos y actualmente registra la instalación completa de las 27 dovelas del gran arco de acero, con un peso conjunto de 2 mil 666 toneladas.

"También se realiza el armado de 32 péndolas que servirán de sostén, 983 metros de parapeto, cuatro juntas de calzada y mil 681 metros cúbicos de pavimento", indicó el Gobierno de México. SICT

Asimismo, la SICT dijo que continúan los trabajos para colocar las 37 dovelas de la superestructura, la losa, las péndolas, parapetos, juntas de calzada y el pavimento que darán forma al paso definitivo sobre la presa.

En la imagen se aprecia el imponente arco metálico amarillo que une ambas orillas de la presa La Angostura, sostenido por torres provisionales de gran altura utilizadas durante el montaje. La estructura cruza un amplio espejo de agua rodeado por montañas y vegetación, mientras los accesos avanzan desde ambos extremos. Una vez concluido, el puente formará, junto con el Puente La Concordia, un sistema estratégico para fortalecer la conectividad en esta zona de Chiapas.

Con una longitud de 2 kilómetros, su puesta en operación beneficiará a más de 300 mil habitantes de la región. SICT

Los beneficios que traerá el Puente Rizo de Oro para la población

La nueva infraestructura eliminará la dependencia de embarcaciones para cruzar la presa y ofrecerá un traslado más rápido, seguro y continuo entre comunidades, facilitando el acceso a servicios, comercio y actividades productivas.

Beneficiará directamente a más de 300 mil habitantes .

Reducirá hasta una hora los tiempos de traslado.

Sustituirá los cruces en pangas, chalanas y embarcaciones improvisadas.

Mejorará la seguridad vial al contar con un paso permanente.

Formará un sistema estratégico junto con el Puente La Concordia para fortalecer la conectividad regional.

Con su próxima conclusión, el Puente Rizo de Oro se convertirá en una pieza clave para la infraestructura de Chiapas, al facilitar la comunicación entre municipios y ofrecer una alternativa moderna y segura donde durante años el cruce dependió exclusivamente del transporte por agua.