El automóvil dejó de ser una herramienta de uso individual para convertirse en un espacio compartido por toda la familia. Entre el trabajo, la escuela, las compras y las escapadas de fin de semana, hoy un mismo vehículo acompaña múltiples rutinas y distintos estilos de conducción.

Ese cambio también modificó lo que los usuarios esperan al manejar. Más que prestaciones técnicas, buscan una experiencia más cómoda, suave y eficiente en el día a día. En ese escenario, Nissan apuesta por la nueva generación de su transmisión Xtronic CVT, una tecnología diseñada para hacer cada trayecto más natural y confortable.

Qué es una transmisión CVT y cuáles son sus ventajas

La transmisión continuamente variable (CVT) funciona sin cambios de velocidad tradicionales. En lugar de marchas fijas, ajusta de manera constante la relación entre el motor y las ruedas para mantener el vehículo en la condición de funcionamiento más eficiente. Esto permite una aceleración más progresiva, un menor consumo de combustible y una conducción más suave en distintos escenarios.

Este sistema ya forma parte de la oferta de fabricantes como Toyota, Honda y Subaru, consolidándose como una evolución de las transmisiones automáticas convencionales. Su principal ventaja radica en optimizar el desempeño del motor, mejorar la eficiencia y contribuir a reducir las emisiones sin afectar el confort al volante.

(Foto: Nissan)

La nueva Xtronic CVT mejora la respuesta y el confort al conducir

Para reforzar esa experiencia, Nissan incorporó una serie de mejoras en la Xtronic CVT. Entre ellas se destacan una respuesta más rápida al acelerador, la simulación de cambios para generar una sensación de manejo más intuitiva y una reducción del ruido y las vibraciones, especialmente perceptibles durante la conducción urbana.

En la práctica, estas actualizaciones permiten que el vehículo se desplace con mayor suavidad en el tráfico, responda con más agilidad en incorporaciones o adelantamientos y ofrezca una experiencia más relajada para cualquier integrante de la familia, independientemente de su experiencia al volante. En el modo Sport, además, la transmisión mantiene el motor a un régimen de revoluciones más alto para ofrecer una aceleración más inmediata y una respuesta más dinámica cuando el conductor demanda mayor desempeño.

Una tecnología pensada para adaptarse a las nuevas rutinas

La transmisión también incorpora el sistema D-Step Logic Control, que simula cambios de marcha para brindar una sensación más cercana a la de una caja automática convencional. Todo el funcionamiento se apoya en un mecanismo de poleas y una banda metálica que ajustan continuamente la relación de transmisión, manteniendo el motor en su punto óptimo de funcionamiento y reduciendo el esfuerzo mecánico.

Con esta evolución, Nissan busca demostrar que la comodidad dejó de ser un atributo secundario para convertirse en una necesidad del manejo diario. La nueva Xtronic CVT apunta a ofrecer trayectos más fluidos, eficientes y confortables, adaptándose a un contexto donde el automóvil acompaña múltiples actividades y es utilizado por distintos conductores a lo largo del día.