El Gobierno de México encendió las alarmas entre millones de ciudadanos y extranjeros residentes en el país: quienes no tengan su pasaporte vigente podrán enfrentar restricciones para cruzar fronteras, tanto para entrar como para salir de territorio nacional.

La medida, impulsada por Claudia Sheinbaum, busca poner fin a la costumbre de posponer la renovación del pasaporte hasta último momento.

Lejos de ser una simple recomendación, la normativa vigente deja en claro que viajar con un pasaporte vencido o próximo a caducar puede convertirse en un verdadero dolor de cabeza: desde la imposibilidad de conseguir cita a tiempo hasta quedar varado en el aeropuerto sin poder abordar.

Para evitar contratiempos costosos y urgentes, las autoridades insisten en que la renovación debe gestionarse con meses de anticipación, mientras el documento aún se encuentra vigente.

Viajar con el pasaporte vencido o con menos de seis meses de vigencia puede impedirte abordar un avión, incluso si ya tenías todo pago. Fuente: archivo Imagen ilustrativa Grok

Esto es lo que puede pasar si sigues postergando la renovación del pasaporte

La normativa es clara y no admite excepciones: si el pasaporte mexicano ya venció, el titular no podrá salir del país. La gran mayoría de las aerolíneas y los controles migratorios internacionales exigen que el documento cuente con por lo menos 6 meses de vigencia a la hora de viajar.

Aunque los nacidos en México pueden reingresar con el pasaporte caducado, la salida queda bloqueada de inmediato. Esto significa que cualquier viaje de negocios, vacaciones o emergencia familiar puede truncarse en la puerta del aeropuerto si el documento no está al corriente.

Las autoridades advierten que no habrá excepciones y que la responsabilidad recae completamente en el titular.

Cuáles son los requisitos para renovar el pasaporte mexicano antes de que sea demasiado tarde

Para renovar el pasaporte mexicano, después de agendar una cita en alguna de las oficinas en México o en oficinas consulares, se deberán de cumplir con los siguientes requisitos:

Presentar el pasaporte original a renovar. En caso de robo, pérdida o destrucción del pasaporte anterior, deberá levantarse un acta ante la autoridad ministerial en territorio nacional y en el extranjero ante la autoridad competente del país en donde se encuentre, así como llenar el formato que le proporcione la oficina de pasaportes o consular para dicho fin, y presentar nuevamente los requisitos como si fuera un trámite de primera vez.

Acreditar la nacionalidad mexicana. Si de la consulta a las bases de datos, sistemas o archivos a los que tenga acceso la Secretaría no se pueda acreditar la nacionalidad de la persona solicitante, deberá presentar alguno de los siguientes documentos: acta de nacimiento, certificado de nacionalidad mexicana, declaratoria de nacionalidad mexicana por nacimiento, carta de naturalización, cédula de identidad ciudadana, o certificado de matrícula consular.

Presentar una identificación oficial vigente en original, como credencial para votar del INE, matrícula consular, entre otras.

Para más información, puedes ingresar en Pasaporte Mexicano.

Si tu pasaporte lleva más de 10 años vencido, deberás tramitarlo como si fuera la primera vez, con más requisitos y demoras. Fuente: Shutterstock.

Pasaporte vencido hace más de 10 años: el trámite que muy pocos conocen y que puede sorprenderte

Existe una situación que muchos desconocen y que puede generar complicaciones imprevistas: si el pasaporte lleva más de una década sin renovarse, la SRE no lo trata como una simple renovación.

En estos casos, el titular debe realizar el trámite como si estuviera solicitando su primer pasaporte , lo que implica presentar una documentación más completa y someterse a un proceso más largo.

Esta condición afecta especialmente a quienes vivieron muchos años en el extranjero o simplemente nunca necesitaron viajar.