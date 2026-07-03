En esta noticia La protección se hace presente en las empresas

El principal obstáculo para fortalecer la seguridad pública ya no es la falta de tecnología, sino la integración de los sistemas utilizados por los gobiernos, afirmó Julio García, ingeniero de sistemas sénior para el Norte de Latinoamérica de Motorola Solutions, quien aseguró que herramientas como la radiocomunicación, la videovigilancia y la inteligencia artificial ya están disponibles para acelerar la atención de emergencias.

En entrevista con El Cronista, explicó que Motorola Solutions trabaja con distintas dependencias gubernamentales en México y otros países de la región, aunque reconoció que las instituciones públicas suelen ser “muy celosas” con sus plataformas, lo que dificulta conectar los sistemas para compartir información en tiempo real.

“El reto no es tanto de tecnología. La tecnología ya está”, sostuvo.

García comentó que la compañía mantiene proyectos con instituciones gubernamentales como la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) y la Secretaría de Marina (Semar), además de otras dependencias, así como con gobiernos de Colombia y Ecuador.

Explicó que las plataformas permiten integrar redes de radiocomunicación, videovigilancia e inteligencia artificial para generar alertas automáticas y acelerar la toma de decisiones durante una emergencia.

Como ejemplo, señaló que estos sistemas podrían utilizarse en eventos masivos, como los Fan Fest del Mundial, donde la analítica de video en tiempo real puede detectar incidentes y enviar alertas a través de redes de radio, las cuales continúan operando aun cuando las redes de telefonía celular se saturan por la concentración de personas.

La protección se hace presente en las empresas

El especialista agregó que las mismas soluciones también son utilizadas por empresas de manufactura, retail, hotelería, oil & gas y transporte de valores.

Destacó que las cámaras corporales (bodycams) generan evidencia con cadena de custodia desde el momento de la grabación hasta su almacenamiento, lo que permite que los videos sean utilizados en procesos judiciales o para respaldar reclamaciones ante aseguradoras.

Añadió que Motorola Solutions también incorporó inteligencia artificial para analizar video en tiempo real, automatizar alertas y transcribir comunicaciones de radio mediante lenguaje natural, con el objetivo de reducir los tiempos de respuesta y facilitar la toma de decisiones.