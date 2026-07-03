Aeroméxico resiente el Mundial en el mercado doméstico, pero mantiene su guía para el trimestre

La actividad del Mundial de Futbol comenzó a reflejarse en el negocio de Aeroméxico. Durante junio, la aerolínea transportó 1.85 millones de pasajeros, una caída anual de 9%, afectada principalmente por una menor demanda en el mercado doméstico, aunque la empresa aseguró que el comportamiento estaba previsto y reiteró sus expectativas para el segundo trimestre del año.

El tráfico nacional descendió 13% respecto a junio de 2025, mientras que el internacional mostró una mayor resiliencia al registrar una disminución de apenas 1.4%. En paralelo, Aeroméxico redujo 8.7% su capacidad en vuelos domésticos y aumentó 4.9% la oferta internacional, una estrategia con la que buscó adecuar su operación al cambio esperado en los patrones de viaje durante el Mundial.

“Los resultados de tráfico de junio reflejan la ejecución disciplinada de nuestra estrategia comercial y de red”, señaló Andrés Conesa, director general de la compañía en un comunicado. El directivo explicó que la demanda doméstica se moderó, como anticipaba la empresa, debido a los cambios en los hábitos de viaje asociados con el Mundial, por lo que ajustó de forma preventiva la capacidad en ese segmento.

A pesar de esos movimientos, la demanda doméstica, medida en pasajeros por milla recorrida (RPM), retrocedió 11.8%, mientras que la internacional avanzó 0.9%. Como resultado, el factor de ocupación consolidado disminuyó tres puntos porcentuales para ubicarse en 82.7%.

No obstante, Aeroméxico sostuvo que el desempeño observado durante junio es consistente con los supuestos que respaldan su guía para el segundo trimestre. Además, Conesa afirmó que las tendencias de reservaciones para los meses posteriores al Mundial continúan siendo favorables, lo que mantiene la expectativa de una demanda sólida para el resto de 2026.

En el acumulado de enero a junio, Aeroméxico transportó 11.8 millones de pasajeros, una disminución de 2.1% anual, aunque el tráfico internacional creció 1.2%, confirmando que ese segmento continúa siendo el principal motor de la demanda para la aerolínea.

Wall Street no da por cancelado el ‘Perfect Day’ de Royal Caribbean pese al rechazo del Gobierno

A ver, a ver, o los analistas financieros saben algo que nosotros no, o de plano se están “volando la nota”. Esto porque en apenas unas horas desde las áreas de análisis de dos de los bancos de inversión que siguen a Royal Caribbean en Wall Stret mantienen la expectativa de que el proyecto de “Perfect Day México solo muestra rezagos y eventualmente seguirá adelante.

Todo esto a contrapelo de lo que dijo el gobierno mexicano de que el proyecto en Majahual nomás no va.

En notas enviadas a inversionistas esta semana, UBS y BNP Paribas coincidieron en que el proyecto enfrenta demoras, pero no lo consideran cancelado. UBS estimó que “Perfect Day México” podría inaugurarse hacia finales de 2027, con una entrada gradual en operación durante 2028. BNP Paribas, por su parte, proyectó un retraso de entre nueve y doce meses, lo que desplazaría la apertura hacia finales de 2028.

La visión contrasta con la postura expresada por el Gobierno mexicano. En mayo, luego de que la Secretaría de Medio Ambiente rechazó la Manifestación de Impacto Ambiental del proyecto por los riesgos para el ecosistema de Mahahual y el Sistema Arrecifal Mesoamericano, la presidenta Claudia Sheinbaum afirmó que el desarrollo “no se llevará a cabo ahí”.

Sin embargo, la mandataria también informó entonces que existían conversaciones con la naviera para explorar una ubicación distinta dentro del país, lo que podría explicar por qué algunos analistas mantienen el proyecto dentro de sus perspectivas de largo plazo.

Royal Caribbean tampoco anunció una cancelación definitiva. Tras el rechazo ambiental, la compañía reiteró su interés por mantener sus proyectos de inversiones multimillonarias en México y señaló que trabajaría con las autoridades para evaluar alternativas. No obstante, la página oficial del proyecto en el centro de prensa de la empresa dejó de estar disponible.

Hasta ahora, ni Royal Caribbean ni las autoridades mexicanas han informado sobre una nueva propuesta o una eventual reubicación del desarrollo. El Cronista solicitó comentarios a las partes para conocer si existen planes para retomar el proyecto bajo un nuevo esquema o en otra sede, pero no se ha obtenido respuesta

Whirlpool apuesta por el ‘right-shoring: con traslado de producción de Apodaca a Ramos Arizpe

Whirlpool cerrará gradualmente su planta Supsa, en Apodaca, Nuevo León, hacia el segundo trimestre de 2027 y trasladará su producción a Ramos Arizpe, Coahuila, en una decisión que refleja una nueva etapa en la reorganización de las cadenas de suministro en Norteamérica: optimizar una plataforma manufacturera existente, más que moverla entre países.

La fabricante de electrodomésticos informó que la reestructura busca mejorar su eficiencia operativa y su estructura de costos. El proceso implicará cargos por alrededor de u$s 165 millones, de los cuales unos 70 millones corresponderán a desembolsos en efectivo por indemnizaciones, deterioro de activos y otros gastos asociados.

El movimiento no supone una salida de México sino que concentra la producción en un complejo donde Whirlpool ha invertido de manera sostenida durante los últimos años para ampliar su capacidad de fabricación de refrigeradores destinados al mercado de Norteamérica.

Especialistas describen esta lógica como right-shoring: producir no necesariamente donde la mano de obra es más barata o el mercado está más cerca, sino donde la combinación de infraestructura, escala, logística y costos ofrece una mayor eficiencia. En esa línea, el Centro de Estudios Estratégicos e Internacionales (CSIS) sostiene que la competitividad manufacturera de Norteamérica dependerá cada vez más de la integración entre Estados Unidos y México, más que de un regreso masivo de fábricas a territorio estadounidense.

El anuncio también contrasta con la situación de Whirlpool en Estados Unidos. Reuters reportó recientemente que la empresa ha reducido de forma importante su plantilla en Iowa, pese a haber respaldado la política arancelaria del presidente Donald Trump para impulsar la manufactura local. La compañía atribuye esos ajustes al débil mercado inmobiliario y al mayor costo de insumos como el acero.

De acuerdo con el CSIS, iniciativas como la de Whirlpool parecen indicar que la siguiente etapa del nearshoring no pasa necesariamente por abrir nuevas plantas, sino por concentrar la producción donde las cadenas regionales ya ofrecen mayores ventajas competitivas.