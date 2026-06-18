Las mujeres inscritas en el programa Mujeres con Bienestar podrán recibir un depósito de 2,500 pesos correspondiente al bimestre en curso, siempre que hayan concluido satisfactoriamente el proceso de registro, validación y activación de su cuenta asociada al apoyo.

De acuerdo con la información difundida por el programa, las mujeres beneficiarias pueden consultar el estatus de su pago desde la aplicación oficial, donde también tienen acceso al saldo disponible, número de tarjeta, número de cuenta, movimientos recientes y el código de seguridad dinámico.

Calendario de pagos de 2,500 pesos para Mujeres con Bienestar

Las autoridades informaron que los depósitos se realizarán de manera escalonada conforme a la letra inicial del primer apellido de cada beneficiaria. Por ello, es importante revisar la fecha asignada y mantenerse atenta a la aplicación oficial.

Miércoles 17 de junio: letras A y B.

Jueves 18 de junio: letras C, D, E y F.

Viernes 19 de junio: letras G, H, I, J, K y L.

Lunes 22 de junio: letras M, N, O, P y Q.

Martes 23 de junio: letras R, S, T, U, V, W, X, Y y Z.

¿Qué se puede hacer con la tarjeta Mujeres con Bienestar?

La tarjeta permite realizar compras en establecimientos físicos y digitales. Además, las beneficiarias pueden registrarla como método de pago para servicios de suscripción, aplicaciones móviles y distintas plataformas que acepten pagos electrónicos.

Entrega de nuevo depósito bancarios Edomex

También es posible retirar efectivo en las sucursales de Financiera para el Bienestar, anteriormente conocidas como Telecomm, con condiciones preferenciales. Asimismo, se puede utilizar en cualquier cajero automático, aunque pueden aplicarse comisiones determinadas por cada institución bancaria.

El programa económicorecordó que la tarjeta incluye seguros, asistencias y servicios de atención financiera para las beneficiarias. Además, exhortó a no compartir información personal ni aceptar ayuda de personas ajenas al programa, ya que todos los trámites son personales y completamente gratuitos.