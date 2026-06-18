Viajar a Estados Unidos exige cumplir con estrictas normas de seguridad aeroportuaria. La Administración de Seguridad en el Transporte (TSA) mantiene controles permanentes sobre el equipaje de mano y advierte que ciertos objetos prohibidos pueden generar consecuencias mucho más graves que una simple demora antes de abordar.

Entre las sanciones posibles se encuentran multas elevadas, decomiso del artículo, intervención de las autoridades e incluso complicaciones migratorias que podrían terminar con la suspensión de la visa americana.

La TSA prohíbe transportar armas de fuego en el equipaje de mano y exige condiciones estrictas para llevarlas en vuelos hacia o dentro de Estados Unidos. Fuente: Shutterstock Shutterstock

El objeto que puede poner en riesgo la visa americana

El principal artículo señalado por las autoridades son las armas de fuego. Llevar un arma en el equipaje de mano, especialmente si está cargada o si el pasajero tiene municiones al alcance, se considera una infracción grave a las normas de seguridad aérea.

La TSA también incluye dentro de esta categoría los marcos, receptores y armas fabricadas mediante impresión 3D . Estos elementos no pueden transportarse libremente en la cabina del avión y deben cumplir condiciones específicas para ser aceptados en un vuelo.

Para trasladar un arma de fuego de forma legal, debe ir descargada, dentro de un contenedor rígido con cerradura, en el equipaje documentado y declarada previamente ante la aerolínea. Si el viajero no respeta estas reglas, el caso puede ser derivado a instancias penales.

Por qué podrían cancelar la visa americana

Cuando una persona intenta abordar un avión con objetos prohibidos, las autoridades pueden interpretar la situación como un riesgo para la seguridad. En casos graves, reiterados o cuando se sospecha ocultamiento, la infracción puede escalar y afectar el historial migratorio del pasajero.

Esto significa que no solo podría recibir una multa, sino también enfrentar mayores controles en futuros viajes, entrevistas adicionales o posibles restricciones para ingresar nuevamente a Estados Unidos.

La situación se vuelve aún más delicada si el hecho deriva en una investigación penal. Aunque no exista una condena inmediata, el antecedente puede ser tenido en cuenta por las autoridades migratorias.

La TSA prohíbe transportar armas de fuego en el equipaje de mano y exige condiciones estrictas para llevarlas en vuelos hacia o dentro de Estados Unidos. Fuente: Shutterstock

Qué objetos están prohibidos en el equipaje de mano

Además de las armas de fuego y municiones, existen otros artículos que pueden generar problemas en los filtros de seguridad. Muchos viajeros los llevan por descuido, sin saber que están restringidos o directamente prohibidos.

Entre los objetos más frecuentes se encuentran:

Cuchillos, navajas, cutters y bisturíes.

Tijeras con hojas superiores al tamaño permitido.

Herramientas como martillos, destornilladores o llaves inglesas.

Fuegos artificiales, bengalas y materiales explosivos.

Aerosoles inflamables, combustibles y solventes.

Gas pimienta o artículos de defensa personal.

Baterías de litio sueltas de gran capacidad.

Power banks que superen los límites autorizados.

Líquidos, geles y aerosoles en envases mayores a 100 mililitros.

Réplicas realistas de armas, aunque sean juguetes.

Artículos deportivos como bates, palos de golf o elementos de artes marciales.

Las multas pueden llegar a miles de dólares

Las sanciones por transportar artículos prohibidos dependen del tipo de objeto, la gravedad del caso y los antecedentes del pasajero. En determinadas situaciones, las multas pueden alcanzar montos de hasta 17,000 dólares.

Además del pago económico, el viajero puede perder el objeto, ser demorado, enfrentar una investigación o quedar registrado en los sistemas de seguridad. Este antecedente puede complicar futuros trámites migratorios o ingresos a Estados Unidos.

Qué hacer si la TSA envía una notificación de infracción

Si un pasajero recibe una Notice of Violation de la TSA, no debe ignorarla. Esta notificación indica que se detectó una posible infracción a las normas de seguridad aérea y exige una respuesta dentro de los plazos establecidos.

El viajero puede pagar la multa, solicitar una audiencia para impugnar la sanción o acceder a un programa correctivo si el caso lo permite. No responder a tiempo puede agravar la situación y derivar en consecuencias mayores.

Por eso, antes de viajar, las autoridades recomiendan revisar cuidadosamente tanto el equipaje de mano como el documentado.