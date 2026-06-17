Las autoridades de tránsito en distintas ciudades de México mantienen sanciones severas contra los automovilistas que cometan infracciones graves.

En lugares como Ciudad de México, Monterrey, Guadalajara, Puebla y Tijuana, los reglamentos locales contemplan castigos que pueden ir desde multas económicas y arresto administrativo hasta la cancelación de la licencia de conducir, según la gravedad de la falta, la reincidencia y el daño causado.

Aunque no se trata de una sanción federal única aplicada de la misma forma en todo el país, sí existe una tendencia común: las ciudades están endureciendo las consecuencias para quienes manejen bajo los efectos del alcohol o drogas, acumulen infracciones peligrosas, provoquen accidentes o incumplan normas básicas de seguridad vial.

Las infracciones graves que pueden dejarte sin licencia de conducir

Las infracciones graves son aquellas conductas que aumentan el riesgo de un siniestro vial o ponen en peligro directo a otras personas . Entre las más relevantes se encuentran:

Conducir bajo los efectos del alcohol.

Manejar bajo el efecto de drogas o sustancias psicoactivas.

Exceder los límites de velocidad.

No respetar semáforos, señales de alto o zonas peatonales.

Invadir carriles exclusivos o confinados.

Provocar un accidente con personas lesionadas o fallecidas.

Reincidir en faltas de tránsito consideradas peligrosas.

Presentar documentos falsos para obtener una licencia.

Agredir a agentes de tránsito durante una revisión o infracción.

Licencia de conducir en México: las infracciones graves por las que pueden cancelártela. Fuente: Shutterstock Shutterstock

Alcohol, drogas y reincidencia: las faltas que más castigan las autoridades

Una de las conductas más castigadas en las principales ciudades de México es manejar bajo los efectos del alcohol o drogas. Esta falta se considera especialmente grave porque reduce los reflejos, altera la percepción del riesgo y aumenta la probabilidad de provocar accidentes.

En distintas normativas locales, la reincidencia es clave. Es decir, no solo importa la infracción cometida, sino también si el conductor ya había sido sancionado anteriormente por una conducta similar.

En la práctica, esto significa que un automovilista puede enfrentar consecuencias cada vez más severas si acumula faltas graves. Las sanciones pueden incluir:

Multas elevadas.

Arresto administrativo.

Trabajo comunitario.

Retención del vehículo.

Suspensión temporal de la licencia de conducir.

Cancelación definitiva del permiso para conducir.

Manejar bajo los efectos del alcohol o drogas es una de las faltas más castigadas por los reglamentos de tránsito locales. Fuente: Pixabay

Qué deben hacer los conductores para evitar la cancelación de la licencia de conducir

Para evitar la suspensión de la licencia de conducir, los conductores deben cumplir las normas de tránsito vigentes en su ciudad y prestar especial atención a las faltas consideradas graves.

Las recomendaciones principales son: