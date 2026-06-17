Cuáles son los salarios promedio de las Fuerzas Armadas por entidad.

El Servicio Militar Nacional, SMN, mantiene su carácter obligatorio para todos los mexicanos por nacimiento o naturalización. Los jóvenes nacidos en 2008 que cumplen la edad requerida durante este año forman parte de la generación convocada para realizar el trámite correspondiente.

De acuerdo con la legislación vigente, los ciudadanos deberán registrarse para obtener su Cartilla de Identidad del Servicio Militar Nacional, documento que acredita el cumplimiento de esta obligación y que puede ser requerido para distintos trámites oficiales.

Este será el sueldo para los nuevos soldados en 2025. Gobierno de México

La Secretaría de la Defensa Nacional recordó que el trámite de la cartilla es completamente gratuito cuando se realiza por primera vez y que no se gestiona mediante redes sociales, intermediarios o plataformas de compraventa en internet.

Este será el sueldo para los nuevos soldados en 2025

Aunque quienes realizan el Servicio Militar Nacional no reciben un salario por cumplir con esta obligación ciudadana, quienes posteriormente ingresan al Ejército Mexicano como personal militar sí acceden a un esquema de haberes y prestaciones definido por la Secretaría de la Defensa Nacional.

Soldado: $18,166.09 MXN mensuales netos.

Subteniente: $24,114.27 MXN.

Teniente: $25,563.88 MXN.

Capitán Segundo: $38,536.71 MXN.

Capitán Primero: $42,506.59 MXN.

Mayor: $49,217.31 MXN.

Teniente Coronel: $61,748.01 MXN.

Coronel: $90,386.51 MXN.

General Brigadier: $107,058.75 MXN.

General de División: $132,683.99 MXN.

Cuáles son los salarios promedio de las Fuerzas Armadas por entidad

Datos laborales correspondientes al primer trimestre de 2025 muestran que la fuerza laboral vinculada a trabajadores de las Fuerzas Armadas alcanzó 83.4 mil personas ocupadas. El salario promedio reportado fue de 5,520 pesos mensuales, aunque existen diferencias importantes entre entidades.

Las remuneraciones más elevadas se registraron en estados específicos del país, donde los ingresos promedio superaron ampliamente la media nacional. También se observaron concentraciones importantes de personal militar en algunas entidades federativas.

Baja California Sur: $21.3 mil MX mensuales promedio.

Campeche: $18.5 mil MX.

Zacatecas: $16.1 mil MX.

Estado de México: mayor fuerza laboral con 22.6 mil trabajadores.

Guanajuato: 5.9 mil trabajadores.

Sinaloa: 5.5 mil trabajadores.

Grok

Las mujeres también pueden incorporarse al Servicio Militar

La Defensa mantiene una invitación permanente para que las mujeres de 18 años o más participen voluntariamente en las actividades del Servicio Militar Nacional.

Quienes decidan incorporarse pueden recibir adiestramiento en los centros establecidos por las zonas militares del país, en igualdad de condiciones dentro de los programas autorizados.