El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) indicó que las condiciones del clima serán adversas en gran parte de México. Durante la jornada de este martes, habrá lluvias torrenciales en zonas de Nuevo León, Coahuila y Tamaulipas, mientras que el intenso calor persistirá en el noroeste y norte del país, donde algunas regiones podrían superar los 45 grados.

De acuerdo con el pronóstico oficial, las precipitaciones más intensas, acumulados de entre 150 y 250 milímetros, se concentrarán en el este y noreste de Coahuila, el norte y noreste de Nuevo León, así como en el noroeste y norte de Tamaulipas.

ChatGPT

Además, se prevén lluvias muy fuertes en sectores de Sonora, Sinaloa, Chihuahua, Durango, Zacatecas, San Luis Potosí, Puebla, Oaxaca y Chiapas. También habrá lluvias fuertes en Nayarit, Jalisco, Aguascalientes, Estado de México, Ciudad de México, Tlaxcala, Hidalgo y Veracruz.

En otras entidades como Baja California Sur, Michoacán, Guerrero, Morelos, Guanajuato, Querétaro, Tabasco y Campeche se esperan chubascos, mientras que Baja California, Colima, Yucatán y Quintana Roo registrarán lluvias aisladas.

Las precipitaciones podrían estar acompañadas de actividad eléctrica, rachas de viento y posible caída de granizo.

Alerta del SMN en México

Hay una interacción de diversos sistemas atmosféricos, entre ellos:

Circulación ciclónica en niveles medios de la atmósfera sobre la Mesa del Norte

Zona de inestabilidad con potencial ciclónico en el noreste del país

Frente frío fuera de temporada

Canales de baja presión

Ingreso de humedad del océano Pacífico y del Golfo de México

Onda tropical número 7 que avanza sobre el Golfo de Tehuantepec

Las autoridades advierten que las lluvias más intensas podrían ocasionar deslaves, aumento en los niveles de ríos y arroyos, además de inundaciones en zonas bajas, por lo que se recomienda mantenerse informado a través de los avisos de la Comisión Nacional del Agua (Conagua) y Protección Civil.

Ola de calor extremo en México

Pese a las lluvias, el ambiente seguirá extremadamente caluroso en gran parte del territorio nacional. Se prevén temperaturas superiores a los 45 grados en el noreste de Baja California.

También se esperan máximas de entre 40 y 45 grados en Sonora, el noreste de Chihuahua, el norte de Sinaloa, el centro de Michoacán y el noroeste de Guerrero.

En estados como Baja California Sur, Durango, Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, San Luis Potosí, Querétaro, Hidalgo, Puebla, Morelos, Nayarit, Jalisco, Colima, Oaxaca, Chiapas, Veracruz, Tabasco, Campeche y Yucatán, los termómetros oscilarán entre los 35 y 40 grados.

Ante estas condiciones, las autoridades recomiendan mantenerse hidratado, utilizar ropa ligera y de colores claros, evitar la exposición prolongada al sol y prestar especial atención a niñas, niños, adultos mayores y personas con enfermedades crónicas.