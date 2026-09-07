Oficial | Estados Unidos prohíbe el ingreso al país de argentinos, uruguayos y chilenos que no hayan renovado su pasaporte. (Representación creada con IA)

El Gobierno de Estados Unidos exige que los ciudadanos extranjeros que viajen al país cuenten con un pasaporte válido para viajar. Por este motivo, los argentinos, uruguayos y chilenos que tengan el documento vencido deberán renovarlo antes de realizar un viaje, además de cumplir con los demás requisitos migratorios que correspondan a su caso.

La exigencia del pasaporte vigente forma parte de los requisitos para viajar a Estados Unidos. En el caso de los ciudadanos de Argentina, Uruguay y Chile, no se aplica la exigencia general de que el documento tenga seis meses adicionales de vigencia más allá de la estadía prevista: estos países forman parte de la lista de naciones exceptuadas de esa regla.

Con un pasaporte vencido, el viajero no cuenta con un documento válido para realizar el viaje internacional. Por eso, quienes tengan previsto ingresar a Estados Unidos deben revisar la fecha de vencimiento de su pasaporte antes de iniciar los trámites correspondientes o comprar los pasajes.

Atención: qué pasa si el pasaporte está vencido al viajar a Estados Unidos

El Departamento de Estado de Estados Unidos establece como regla general que el pasaporte utilizado para viajar debe ser válido durante el período exigido para la estadía. Sin embargo, existen acuerdos específicos que exceptúan a determinados países de la regla de los seis meses adicionales.

Argentina, Uruguay y Chile se encuentran entre los países exceptuados de ese requisito. Por lo tanto, sus ciudadanos deben contar con un pasaporte vigente durante todo el período previsto del viaje, sin necesidad de que el documento tenga seis meses adicionales de validez después de la fecha de salida de Estados Unidos.

Esto significa que un ciudadano argentino, uruguayo o chileno que tenga su pasaporte vencido deberá obtener un nuevo documento válido antes de realizar el viaje.

La renovación del pasaporte no reemplaza otros requisitos que puedan ser necesarios para ingresar a Estados Unidos. Dependiendo de la nacionalidad y del tipo de viaje, el visitante también puede necesitar una visa u otra autorización migratoria.

ChatGPT imagen ilustrativa | El Cronista USA

Tener una visa vigente no reemplaza la necesidad de contar con un pasaporte válido

Una situación que puede generar dudas es la de las personas que tienen una visa estadounidense todavía vigente, pero cuyo pasaporte ya venció.

Una visa válida que se encuentre en un pasaporte vencido puede continuar siendo válida mientras no haya sido cancelada o revocada. Sin embargo, el viajero debe contar con un nuevo pasaporte válido para utilizarlo junto con el documento anterior que contiene la visa.

Por lo tanto, conservar una visa vigente no significa que se pueda viajar únicamente con un pasaporte vencido. Para solicitar la admisión en Estados Unidos, el viajero debe presentar un pasaporte vigente, además de cumplir con los requisitos migratorios aplicables.

En el caso de los ciudadanos de Argentina, Uruguay y Chile, el nuevo pasaporte debe mantenerse válido durante el período previsto de permanencia. No es necesario, por pertenecer estos países a la excepción correspondiente, que tenga seis meses adicionales de vigencia después de la estadía.

Qué requisitos deben revisar los argentinos, uruguayos y chilenos antes de viajar

Los ciudadanos de Argentina, Uruguay y Chile deben revisar con anticipación la documentación necesaria para su viaje, ya que los requisitos migratorios pueden variar según la nacionalidad y el motivo de la visita.

Antes de viajar, conviene comprobar los siguientes puntos:

La vigencia del pasaporte durante todo el período previsto del viaje.

El requisito de visa o autorización de viaje que corresponda según la nacionalidad.

La vigencia de la visa , en caso de que el viajero cuente con una.

Los requisitos adicionales que puedan solicitar las autoridades migratorias.

En el caso específico de estos tres países, la vigencia del pasaporte es un punto central. El documento debe permanecer válido durante el período previsto de estadía, pero no se exige que tenga seis meses adicionales de vigencia una vez finalizado el viaje.

Una visa permite al ciudadano extranjero viajar hasta un puerto de entrada estadounidense y solicitar su admisión, pero no garantiza por sí sola el ingreso al país. La decisión final sobre la admisión corresponde a las autoridades migratorias en el punto de entrada.

Qué deben hacer las personas que tienen el pasaporte vencido

Quienes descubran que su documento está vencido deberán realizar el trámite de renovación o emisión de un nuevo pasaporte ante las autoridades competentes de su país antes de viajar.

También es recomendable revisar la fecha de vencimiento con suficiente anticipación, especialmente antes de iniciar una solicitud de visa o de programar un viaje internacional.

Para los viajeros argentinos, uruguayos y chilenos, la regla es clara: el pasaporte debe estar vigente durante todo el período previsto del viaje a Estados Unidos. Si el documento ya venció o vencerá antes de finalizar la estadía prevista, será necesario renovarlo antes de realizar el viaje.

Qué pasa con los mexicanos que tienen el pasaporte vencido

En el caso de los ciudadanos mexicanos, no corresponde afirmar que Estados Unidos haya establecido una nueva prohibición de ingreso por el simple hecho de no haber renovado el pasaporte. Para viajar al país, los mexicanos deben contar con un pasaporte vigente y cumplir con los demás requisitos migratorios correspondientes, por lo que un documento vencido puede impedir el viaje aunque la persona cumpla otras condiciones de ingreso.

Existe una situación particular para quienes tienen una visa estadounidense vigente dentro de un pasaporte mexicano que ya venció. En esos casos, la visa no pierde automáticamente su validez por el vencimiento del pasaporte: el viajero puede presentar el pasaporte vencido que contiene la visa junto con un pasaporte mexicano nuevo y vigente, siempre que la visa continúe válida y se cumplan los demás requisitos de ingreso establecidos por las autoridades estadounidenses.