El vinagre es un producto común en prácticamente todas las cocinas, pero sus aplicaciones trascienden lo estrictamente culinario. Este componente también puede ser incorporado como parte de las rutinas de limpieza doméstica.

Una de sus múltiples aplicaciones consiste en rociarlo para restaurar el brillo de los cubiertos. Aplicar vinagre sobre tenedores, cuchillos y cucharas puede ser eficaz para eliminar manchas de agua y residuos minerales que se acumulan con el uso cotidiano, preservando el brillo de los utensilios.

Rociar vinagre sobre utensilios de cocina: para qué sirve y por qué lo recomiendan

El vinagre blanco posee ácido acético, un elemento altamente efectivo para eliminar depósitos minerales y suciedad, evitando así la utilización de productos químicos de mayor agresividad.

Entre las ventajas de esta técnica, resalta que:

Ayuda a eliminar las manchas de agua

Contribuye a remover restos minerales adheridos

Devuelve el brillo al acero inoxidable

Ayuda a neutralizar cualquier mal olor reminiscente

Elimina huellas y marcas superficiales

Es idóneo para cubiertos de acero inoxidable, ya que este material tiende a acumular manchas de agua.

El vinagre blanco posee ácido acético, un elemento altamente efectivo para eliminar depósitos minerales y suciedad. Shutterstock

Paso a paso: cómo aplicar el método del vinagre en tenedores, cuchillos y cucharas

Aplicarlo es sencillo y solo requiere unos pasos:

Preparar la solución: mezclá partes iguales de vinagre blanco y agua tibia en un recipiente. Para manchas más difíciles, se puede usar el vinagre puro.

Sumergir los cubiertos: colocá los tenedores, cuchillos y cucharas en la mezcla y dejalos en remojo entre 5 y 10 minutos. No conviene excederse demasiado, sobre todo con cubiertos que tengan mango pegado, para no afectar el adhesivo.

Frotar con suavidad: con un paño suave o una esponja no abrasiva, repasá cada pieza siguiendo la dirección del “grano” del acero (las líneas del pulido), para no dejar rayas.

Enjuagar bien: pasá los cubiertos por agua limpia para retirar todo el vinagre y evitar que quede olor o sabor.

Secar al instante: este paso es clave. Secá cada pieza de inmediato con un paño seco, porque dejarlos secar al aire es lo que genera las manchas de agua que se busca eliminar.

Un par de precauciones: no dejes los cubiertos en remojo durante horas ni uses vinagre sin diluir de forma prolongada, ya que la acidez excesiva puede opacar el acabado con el tiempo.

Evitá también mezclar el vinagre con lejía (cloro), porque genera gases tóxicos. Y nunca uses esponjas de metal o productos abrasivos: rayan el acero inoxidable de forma permanente.