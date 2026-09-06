Estados Unidos, México y Canadá exigen condiciones rigurosas para el acceso y salida de todos los visitantes, requisitos que los potenciales viajeros deben conocer a fin de evitar contratiempos con las aerolíneas y las entidades migratorias.

En este contexto, uno de los aspectos fundamentales a evaluar antes de llevar a cabo cualquier desplazamiento internacional consiste en corroborar la validez del pasaporte, dado que un simple chequeo de rutina podría facilitar la renovación a tiempo de este documento y asegurar que sea apto para viajar.

Qué exige Estados Unidos para autorizar el ingreso al país

Estados Unidos requiere que todos los viajeros presenten un documento internacional de viaje plenamente vigente durante toda la estadía estipulada en el país y también por un período adicional de seis meses a contar desde la fecha de salida, a excepción de aquellas naciones que pertenecen al denominado “Club de los 6 meses”, que únicamente deberán presentar un pasaporte válido durante su tránsito por el país.

Asimismo, contar con un pasaporte aceptable no es solo esencial para el momento del viaje, sino también para los trámites previos que deben realizarse, tales como la visa estadounidense o la autorización ESTA, por ejemplo.

Estados Unidos, México y Canadá exigen condiciones rigurosas para el acceso y salida de todos los visitantes. Fuente: Shutterstock.

Qué exige México para autorizar el ingreso al país

Por su parte, la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) de México también establece que todos los visitantes deben, conforme a la legislación mexicana, presentar un pasaporte completamente vigente al momento de ingresar al país.

“Algunas líneas aéreas desean asegurarse de que los viajeros porten un pasaporte con al menos seis meses de validez para garantizar sus servicios. Por lo anterior, se recomienda encarecidamente verificar con la aerolínea seleccionada su política al respecto”, se advierte.

Qué exige Canadá para autorizar el ingreso al país

Canadá también exige la presentación de un pasaporte completamente válido al momento del viaje u otro documento que sea aceptable, según cada nacionalidad.

Los ciudadanos estadounidenses pueden optar por presentar un pasaporte válido, aunque también se permite la presentación de documentos tales como:

Certificado de nacimiento

Certificado de ciudadanía o naturalización

Certificado de estatus nativo, junto con identificación con foto

Permiso de conducir mejorado de EE. UU.

Además, los residentes permanentes que viajen por aire deben presentar obligatoriamente un pasaporte válido de su país de origen, o un documento de viaje aceptable equivalente, según el caso, junto con una green card válida. Si la entrada se realiza por agua o tierra, únicamente se requerirá la presentación de la green card.

Otros requisitos de viaje que todas las autoridades evalúan antes de autorizar un viaje internacional

Los viajeros también deberán considerar puntos como: