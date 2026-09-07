En esta noticia
Dentro de las rutinas cotidianas de limpieza, barrer el piso se posiciona como una de las tareas más comunes y frecuentes, aunque a veces el mismo movimiento de la escoba puede levantar parte del polvo fino que se quiere juntar y dispersarlo por el ambiente.
Para evitar que esto ocurra, existe un truco casero sumamente sencillo de poner en práctica: poner una funda de almohada vieja sobre el cepillo de la escoba antes de empezar a limpiar.
Poner una funda de almohada vieja en la escoba: por qué se recomienda
El principal objetivo de este truco es atrapar parte del polvo fino y otras partículas que puedan quedar suspendidas cuando sólo se barre con las cerdas.
Además, el truco puede servir para
- Atrapar de una pasada pelos y pelusas
- Limpiar en zonas difíciles
- Quitar la mugre de zócalos y ventanas
- Captar telas de araña
Cómo se aplica este truco casero paso a paso
Poner en práctica esta solución doméstica es sencillo y sólo requiere de los siguientes pasos
- Encontrar una funda vieja, preferentemente de algodón
- Colocarla sobre el cepillo y cubrir todas las cerdas
- Ajustar la tela y anudar
- Barrer lentamente para que puedan quedar atrapadas las partículas de polvo
- Retirar y sacudir o lavar la tela
Es importante considerar que, una vez que la funda se ponga en práctica para este fin, sólo tendrá que utilizarse para limpiar y ya no como ropa de cama.