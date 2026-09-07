Dentro de las rutinas cotidianas de limpieza, barrer el piso se posiciona como una de las tareas más comunes y frecuentes, aunque a veces el mismo movimiento de la escoba puede levantar parte del polvo fino que se quiere juntar y dispersarlo por el ambiente.

Para evitar que esto ocurra, existe un truco casero sumamente sencillo de poner en práctica: poner una funda de almohada vieja sobre el cepillo de la escoba antes de empezar a limpiar.

Poner una funda de almohada vieja en la escoba: por qué se recomienda

El principal objetivo de este truco es atrapar parte del polvo fino y otras partículas que puedan quedar suspendidas cuando sólo se barre con las cerdas.

Además, el truco puede servir para

Atrapar de una pasada pelos y pelusas

Limpiar en zonas difíciles

Quitar la mugre de zócalos y ventanas

Captar telas de araña

Las cerdas de la escoba por si solas pueden levantar el polvo fino. Imagen generada con Gemini IA

Cómo se aplica este truco casero paso a paso

Poner en práctica esta solución doméstica es sencillo y sólo requiere de los siguientes pasos

Encontrar una funda vieja, preferentemente de algodón

Colocarla sobre el cepillo y cubrir todas las cerdas

Ajustar la tela y anudar

Barrer lentamente para que puedan quedar atrapadas las partículas de polvo

Retirar y sacudir o lavar la tela