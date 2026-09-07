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Dentro de las rutinas cotidianas de limpieza, barrer el piso se posiciona como una de las tareas más comunes y frecuentes, aunque a veces el mismo movimiento de la escoba puede levantar parte del polvo fino que se quiere juntar y dispersarlo por el ambiente.

Para evitar que esto ocurra, existe un truco casero sumamente sencillo de poner en práctica: poner una funda de almohada vieja sobre el cepillo de la escoba antes de empezar a limpiar.

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Poner una funda de almohada vieja en la escoba: por qué se recomienda

El principal objetivo de este truco es atrapar parte del polvo fino y otras partículas que puedan quedar suspendidas cuando sólo se barre con las cerdas.

Además, el truco puede servir para

  • Atrapar de una pasada pelos y pelusas
  • Limpiar en zonas difíciles
  • Quitar la mugre de zócalos y ventanas
  • Captar telas de araña
Las cerdas de la escoba por si solas pueden levantar el polvo fino.
Las cerdas de la escoba por si solas pueden levantar el polvo fino.Imagen generada con Gemini IA

Cómo se aplica este truco casero paso a paso

Poner en práctica esta solución doméstica es sencillo y sólo requiere de los siguientes pasos

  • Encontrar una funda vieja, preferentemente de algodón
  • Colocarla sobre el cepillo y cubrir todas las cerdas
  • Ajustar la tela y anudar
  • Barrer lentamente para que puedan quedar atrapadas las partículas de polvo
  • Retirar y sacudir o lavar la tela

Es importante considerar que, una vez que la funda se ponga en práctica para este fin, sólo tendrá que utilizarse para limpiar y ya no como ropa de cama.