El martes 8 y miércoles 9 de septiembre son los últimos días en los que permanecerán cerradas las escuelas públicas de Nueva York, de acuerdo con lo confirmado por el calendario escolar 2026-2027.

El cronograma indica que las vacaciones de verano están a punto de finalizar, por lo que alumnos desde 3-k hasta 12° grado regresarán a clases esta semana.

Las escuelas cierran sus puertas este martes 8 y miércoles 9 de septiembre: cuándo inician las clases

De acuerdo con lo detallado por el calendario de las NYCPS, tanto escuelas primarias, como middle schools y high schools permanecen cerradas durante estos dos días.

Las clases inician de manera oficial este jueves 10 de septiembre, dando inicio a un nuevo ciclo escolar.

Las clases inician el jueves 10 de septiembre. Fuente: Shutterstock Shutterstock

¿Y las escuelas privadas?

Quienes asistan a escuela privada se encuentran fuera del calendario oficial y deben consultar de manera directa con su institución para conocer las fechas sin actividad.

Otras fechas esenciales en 2026 para todas estas escuelas

Además del inicio de ciclo el 10 de septiembre, el calendario contempla fechas como