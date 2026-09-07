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El martes 8 y miércoles 9 de septiembre son los últimos días en los que permanecerán cerradas las escuelas públicas de Nueva York, de acuerdo con lo confirmado por el calendario escolar 2026-2027.
El cronograma indica que las vacaciones de verano están a punto de finalizar, por lo que alumnos desde 3-k hasta 12° grado regresarán a clases esta semana.
Las escuelas cierran sus puertas este martes 8 y miércoles 9 de septiembre: cuándo inician las clases
De acuerdo con lo detallado por el calendario de las NYCPS, tanto escuelas primarias, como middle schools y high schools permanecen cerradas durante estos dos días.
Las clases inician de manera oficial este jueves 10 de septiembre, dando inicio a un nuevo ciclo escolar.
¿Y las escuelas privadas?
Quienes asistan a escuela privada se encuentran fuera del calendario oficial y deben consultar de manera directa con su institución para conocer las fechas sin actividad.
Otras fechas esenciales en 2026 para todas estas escuelas
Además del inicio de ciclo el 10 de septiembre, el calendario contempla fechas como
- 21 de septiembre: Yom Kippur, con las escuelas cerradas
- 23 de septiembre: conferencias vespertinas de padres y maestros para middle schools y escuelas D75
- 24 de septiembre: conferencias vespertinas para high schools, escuelas K-12 y establecimientos 6-12
- 30 de septiembre: conferencias vespertinas para escuelas primarias y centros Pre-K
- 12 de octubre: Italian Heritage/Indigenous Peoples’ Day, con las escuelas cerradas
- 3 de noviembre: Election Day; según el calendario, habrá clases
- 5 de noviembre: reuniones de padres y profesores por la tarde para escuelas primarias y centros de preescolar. Los estudiantes de estas escuelas saldrán tres horas antes
- 11 de noviembre: Día de los Veteranos, escuelas cerradas
- 12 de noviembre: reuniones de padres y profesores por la tarde para escuelas secundarias y D75. Los estudiantes de estas escuelas saldrán tres horas antes
- 19 de noviembre: reuniones vespertinas de padres y profesores para escuelas secundarias, K–12 y 6–12
- 20 de noviembre: reuniones de padres y profesores por la tarde para escuelas secundarias, K–12 y 6–12. Los estudiantes de estas escuelas saldrán tres horas antes
- 26 y 27 de noviembre: receso de Acción de Gracias, escuelas cerradas
- Del 24 de diciembre al 1: receso de invierno, escuelas cerradas