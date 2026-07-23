Uno de los restaurantes más queridos baja sus persianas luego de años repletos de platos clásicos y tradición. (Fuente: Shutterstock)

La prestigiosa Cocina de Pepina, reconocida como uno de los restaurantes más emblemáticos de Bogotá, cerró sus puertas de forma definitiva en 2025, marcando así el final de una era para aquellos que apreciaron sus sabores auténticos y el ambiente acogedor que definió a este notable establecimiento culinario.

Inaugurada hace tan solo dos años, La Cocina de Pepina se destacó por su labor en la recuperación de recetas tradicionales, ofreciendo platos que representaban la diversidad cultural de Colombia.

A pesar de que el establecimiento enfrentó en tiempos recientes retos económicos y transformaciones en el mundo gastronómico, su legado perdura en quienes aprecian la historia y la tradición que logró transmitir.

Descubre el legado y sabores de La Cocina de Pepina en Bogotá

Desde su inauguración, La Cocina de Pepina se ha establecido como un referente vital de la gastronomía tradicional en Bogotá. A lo largo de los años, ha proporcionado un espacio donde tanto los habitantes como los visitantes pueden deleitarse con platos auténticos, elaborados a partir de recetas caseras que se transmitieron de generación en generación.

Este restaurante no solo brinda alimentos, sino que también proporciona una experiencia cultural que resalta los sabores y la diversidad culinaria de Colombia. Su ambiente acogedor y familiar, junto con un servicio atento, ha creado un lugar donde muchos se sienten como en casa, consolidándose como un destino ineludible para aquellos que buscan conectar con las raíces gastronómicas del país.

La Cocina de Pepina baja sus persianas luego de dos años repletos de platos clásicos colombianos y tradición. (Imagen: Instagram @pepinabogota).

Por qué cerró el icónico restaurante tras años de éxito

La decisión de cerrar La Cocina de Pepina responde a una serie de factores complejos, tales como los desafíos económicos que han impactado negativamente al sector de la restauración, la evolución de los hábitos de consumo y la creciente competencia existente en Bogotá.

A pesar de los esfuerzos realizados para adaptarse a las tendencias actuales, el restaurante no pudo mantenerse a flote, lo que culminó en la difícil decisión de cerrar sus puertas y despedirse, después de años de servicio. Esta circunstancia pone de manifiesto la realidad que enfrentan muchos negocios tradicionales en un entorno cada vez más desafiante.