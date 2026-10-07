De izquierda a derecha: Pablo Carrillo, periodista; Carl Emberson, Director de Operaciones y Marketing de Punta Mita; Andrés Castañeda, vicepresidente Ejecutivo de Digital y Experiencia al Cliente de Aeroméxico; Gaby López, golfista mexicana; y Juan Enrique Suárez del Real Tostado, secretario de Turismo de Nayarit.

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Aeroméxico anunció la décima octava edición de su Torneo de Golf, un certamen que busca unir a clientes, socios comerciales, aliados e invitados, y cuyo objetivo es sumar esfuerzos para apoyar causas sociales.

La aerolínea informó que el torneo se realizará del 14 al 16 de octubre en Punta Mita, Nayarit, en el Pacífico Golf Course, de Punta Mita Golf Club.

737 MAX de Aeroméxico. Cortesía Aeroméxico

Este campo fue diseñado por la leyenda del golf Jack Nicklaus que destaca por su entorno natural y sus vistas al Océano Pacífico, así como por el emblemático hoyo “Tail of the Whale”, ubicado sobre una isla natural.

La experiencia para los invitados se complementará con el hospedaje en el Four Seasons Resort Punta Mita, con el objetivo de integrar golf, gastronomía y apoyo a causas sociales.

Labor social

Parte de los fondos recaudados por el torneo se destinarán a la Fundación DINE Punta Mita, que impulsa iniciativas de educación, salud, desarrollo comunitario y conservación ambiental para fortalecer el bienestar de las comunidades de Bahía de Banderas.

Asimismo, la aerolínea apoyará a Trasplante y Vida I.A.P., organización dedicada al apoyo de personas que requieren un trasplante y a la promoción de la cultura de donación de órganos y tejidos.

Esta alianza forma parte del pilar de ayuda humanitaria de Aeroméxico y se relaciona con el trabajo que la compañía realiza en colaboración con el Centro Nacional de Trasplantes (CENATRA) para el traslado aéreo de órganos con fines de trasplante a través de su red de vuelos.

“Para Aeroméxico, el Torneo de Golf representa mucho más que un encuentro alrededor del deporte. Es una plataforma que nos permite reunir a nuestros clientes, socios y aliados para fortalecer relaciones, compartir una gran experiencia y, sobre todo, sumar esfuerzos para apoyar causas que generan un impacto positivo. Nos da mucho gusto llevar esta 18ª edición a Punta Mita, un destino extraordinario, y hacerlo acompañados de aliados que comparten esta visión”, dijo Andrés Castañeda, vicepresidente Ejecutivo de Digital y Experiencia al Cliente de Aeroméxico.

La edición 2026 contará con el respaldo de COMEX, Mastercard, Punta Mita, la Secretaría de Turismo de Nayarit y EMWA, aliados que se suman a esta iniciativa y contribuyen a hacer posible la experiencia.

El torneo cuenta también con el respaldo de Gaby López, una de las principales representantes del golf en México.

El secretario de Turismo nayarita, Juan Enrique Suárez del Real Tostado, señaló que la entidad se ha consolidado como uno de los grandes destinos de turismo deportivo de México en estos últimos años, y el golf es una pieza fundamental de esta estrategia.