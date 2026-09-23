Cada año, un índice internacional mide qué pasaportes permiten viajar a más países sin trámites previos, y en 2026 el primer lugar volvió a tener el mismo dueño.

Qué mide el Henley Passport Index

El Henley Passport Index es un ranking elaborado por la consultora Henley & Partners que ordena los pasaportes del mundo según a cuántos destinos puede acceder su titular sin gestionar una visa por adelantado. Se apoya en datos de la Asociación de Transporte Aéreo Internacional (IATA) y es una de las referencias más usadas para medir el “poder” de un pasaporte.

Singapur volvió a liderar el Henley Passport Index en 2026 como el pasaporte más poderoso del mundo. Fuente: Shutterstock Shutterstock

Singapur, otra vez en la cima

En las mediciones de 2026, Singapur volvió a ubicarse en el primer puesto, con acceso a 192 destinos sin visa previa. Es el pasaporte que más puertas abre en el mundo.

Detrás aparecen varias potencias de Asia, Europa y Medio Oriente. Entre las primeras posiciones se ubican:

Singapur: 192 destinos

Japón , Corea del Sur y Emiratos Árabes Unidos: 188 destinos

Suecia: 187 destinos

Dónde quedó Estados Unidos

El pasaporte de Estados Unidos se ubicó más abajo en la tabla, con acceso a 180 destinos sin visa previa. Sigue siendo un pasaporte fuerte, aunque en los últimos años perdió terreno frente a los líderes asiáticos y europeos.

Cómo quedó América Latina

Dentro de la región, el pasaporte más poderoso volvió a ser el de Chile, que encabeza el ranking latinoamericano con 174 destinos. Lo siguen, entre los mejores posicionados de la región: