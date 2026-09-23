Cada año, un índice internacional mide qué pasaportes permiten viajar a más países sin trámites previos, y en 2026 el primer lugar volvió a tener el mismo dueño.
Qué mide el Henley Passport Index
El Henley Passport Index es un ranking elaborado por la consultora Henley & Partners que ordena los pasaportes del mundo según a cuántos destinos puede acceder su titular sin gestionar una visa por adelantado. Se apoya en datos de la Asociación de Transporte Aéreo Internacional (IATA) y es una de las referencias más usadas para medir el “poder” de un pasaporte.
Singapur, otra vez en la cima
En las mediciones de 2026, Singapur volvió a ubicarse en el primer puesto, con acceso a 192 destinos sin visa previa. Es el pasaporte que más puertas abre en el mundo.
Detrás aparecen varias potencias de Asia, Europa y Medio Oriente. Entre las primeras posiciones se ubican:
- Singapur: 192 destinos
- Japón, Corea del Sur y Emiratos Árabes Unidos: 188 destinos
- Suecia: 187 destinos
Dónde quedó Estados Unidos
El pasaporte de Estados Unidos se ubicó más abajo en la tabla, con acceso a 180 destinos sin visa previa. Sigue siendo un pasaporte fuerte, aunque en los últimos años perdió terreno frente a los líderes asiáticos y europeos.
Cómo quedó América Latina
Dentro de la región, el pasaporte más poderoso volvió a ser el de Chile, que encabeza el ranking latinoamericano con 174 destinos. Lo siguen, entre los mejores posicionados de la región:
- Argentina y Brasil, con 169 y 170 destinos respectivamente.
- Otros países de la región aparecen algo más abajo, según los acuerdos de exención de visa que mantienen.