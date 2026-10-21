La SEP publicó en julio en el DOF el calendario 2026-2027, con 185 días de clases.

La Secretaría de Educación Pública (SEP) publicó el 15 de julio de 2026, en el Diario Oficial de la Federación, los calendarios escolares del ciclo 2026-2027. Aplican en las 32 entidades del país para preescolar, primaria, secundaria y normal.

El ciclo arrancó el 31 de agosto de 2026 y consta de 185 días, tanto en escuelas públicas como en privadas incorporadas al Sistema Educativo Nacional. En preescolar, primaria y secundaria, las clases terminan el 9 de julio de 2027.

¿Cuándo son las vacaciones decembrinas y las de Semana Santa?

El primer receso escolar será del 21 de diciembre de 2026 al 5 de enero de 2027, y las clases se reanudan el 7 de enero. Así, los alumnos de educación básica tendrán dos semanas y media de descanso, lo que se conoce como vacaciones decembrinas.

El segundo receso será del 22 de marzo al 3 de abril de 2027. Período que coincide con la Semana Santa en el calendario litúrgico. Después de esa pausa, la agenda sigue su curso hasta el cierre de clases, el 9 de julio.

La SEP confirmó que el ciclo escolar 2026-2027 se extenderá hasta el 9 de julio con 185 días de clases. SEP

¿Qué otras fechas hay que tener en cuenta?

Además de los recesos, el calendario de la SEP marca estos puntos a lo largo de todo el año escolar:

Ocho sesiones ordinarias del CTE : 25 de septiembre, 30 de octubre y 27 de noviembre de 2026; y 29 de enero, 26 de febrero, 30 de abril, 28 de mayo y 25 de junio de 2027.

Suspensiones de labores docentes : 16 de septiembre, 2 y 16 de noviembre y 25 de diciembre de 2026; así como 1 y 6 de enero, 1 de febrero, 15 de marzo y 5 de mayo de 2027.

Preinscripciones para preescolar, primer grado de primaria y primer grado de secundaria del ciclo 2027-2028: del 2 al 12 de febrero de 2027.

Para la educación normal y las demás instituciones dedicadas a la formación de maestras y maestros, públicas y privadas incorporadas al Sistema Educativo Nacional el calendario es distinto. En su caso constará de 190 días, con clases que comenzaron el 31 de agosto hasta el 13 de julio de 2027.