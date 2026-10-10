México da un nuevo paso en el turismo de cruceros con el primer informó la SECTUR.

México es uno de los destinos en el mundo de mayor preferencia entre los turistas por su gastronomía, cultura e historia. En el más reciente ranking realizado por Readers’ Choice Awards 2026 de Condé Nast Traveler. y dado a conocer por la Secretaría de Turismo de México, nuestro país entró en el top 10 de las mejores ciudades pequeñas del mundo con dos ciudades en entre en la lista.

Según este ranking y lo dado a conocer por SECTUR, las dos mejores ciudades pequeñas de México en el mundo son: Puerto Vallarta en el segundo lugar y San Miguel de Allende en el cuarto lugar . “Dos destinos que enamoran con su identidad, su gastronomía y el encanto de sus calles, donde cada visita se convierte en un motivo para volver”, agregó SECTUR.

México es el único país de América en el top 10 con dos de las mejores ciudades pequeñas en el mundo. SECTUR

El top 10 de las 10 mejores ciudades pequeñas del mundo

México fue el único país de toda América que logró entrar en este ranking de las mejores ciudades pequeñas del mundo.

Victoria, Canadá Puerto Vallarta, México Florencia, Italia San Miguel de Allende, México Lucerna, Suiza Dubrovnik, Croacia Oporto, Portugal Amalfi, Italia Venecia, Italia San Sebastián, España

Puerto Vallarte es segunda ciudad pequeña más linda del mundo según Readers’ Choice Awards 2026 de Condé Nast Traveler. SECTUR

Descubre Puerto Vallarta y San Miguel de Allende

Ubicada en la costa del Pacífico jalisciense, Puerto Vallarta destaca por su vibrante ambiente entre mar y montaña. Puedes pasear por el Malecón, explorar el encantador barrio de Gringo Gulch y disfrutar la Playa los Muertos.

Situada en las altas montañas del estado de Guanajuato, San Miguel de Allende deslumbrará tus sentidos con su encanto colonial. Es perfecto recorrer sus pintorescas calles empedradas, admirar su arquitectura barroca e historia en su centro.