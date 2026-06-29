Medellín, Colombia.- La economía de creadores en América Latina está entrando en una nueva etapa. Más que influencers buscando monetizar redes sociales, la industria comienza a consolidar un ecosistema de emprendedores que construyen empresas digitales, exportan conocimiento y utilizan inteligencia artificial para escalar sus operaciones, asegura Marisol Pérez-Chow, customer success & partnerships LATAM director de Hotmart.

En el contexto del Fire Sessions 2026, organizado por Hotmart (plataforma tecnológica que impulsa a los creadores de contenidos), Pérez-Chow dijo a El Cronista que el perfil del creador digital está evolucionando hacia un modelo empresarial.

“Lo que estamos viendo mucho es que los infoproductores van pasando de ser un creador individual a la profesionalización y a manejar negocios”, resaltó.

La plataforma Hotmart, que reúne a más de 1,000 creadores de contenido en América Latina, considera que la economía de creadores en la región debe su evolución, en parte, al impulso de la inteligencia artificial (IA)

La directiva explicó que la IA nunca será un sustituto del creador, sino que actúa como una herramienta para automatizar procesos comerciales, atención a clientes y generación de nuevos productos.

“Cada vez más se están profesionalizando, están creando modelos de negocio y empresas. Al final eso hace mucho más sostenible y escalable este negocio”, señaló.

México se convierte en exportador de conocimiento

Para Pérez-Chow, “la economía de creadores democratiza el acceso al conocimiento y la exportación del conocimiento”.

A medida que los creadores convierten su experiencia en empresas digitales, generan nuevos empleos y profesionalizan sus operaciones, la industria comienza a consolidarse como un nuevo motor económico para América Latina, donde el activo más valioso ya no es la audiencia, sino el conocimiento especializado capaz de venderse a cualquier parte del mundo.

Para Hotmart, México ocupa hoy el segundo mercado más importante de habla hispana tanto por oferta como por demanda de productos digitales y mantiene un crecimiento de doble dígito año tras año, compartió Pérez-Chow.

Sin embargo, la principal característica del mercado mexicano no es únicamente su tamaño, sino su capacidad para vender conocimiento fuera de sus fronteras.

“Una de cada cinco ventas se hace en Estados Unidos por la cercanía que tenemos. Hay mucha exportación de conocimiento”, resaltó.

Ese fenómeno se refleja también en el comportamiento general de la plataforma. Actualmente, 67% de las ventas que procesa Hotmart son internacionales, es decir, ocurren fuera del país donde se encuentra el creador del contenido.

Para Pérez-Chow, esto demuestra que las barreras tradicionales para internacionalizar un negocio digital prácticamente desaparecieron. “Ya vender a Europa ya no es un bloqueo técnico; ya es algo estratégico”, declaró.

La empresa atribuye esta expansión a herramientas de pagos internacionales, cobros en moneda local y una infraestructura que permite comercializar contenidos en más de 28 monedas.

La IA cambia la forma de crear y de vender

La inteligencia artificial también está modificando la economía de creadores desde el lado de la oferta.

Entre 2023 y 2025, los cursos y productos relacionados con IA crecieron 700% dentro de la plataforma de Hotmart en América Latina, reflejando una demanda creciente por capacitación en esta tecnología.

Pero el mayor cambio, explicó Pérez-Chow, ocurre detrás del negocio. Hotmart ya utiliza agentes de inteligencia artificial para ayudar a los creadores a diseñar cursos, definir precios, recuperar carritos abandonados y atender automáticamente a los estudiantes mediante tutores virtuales disponibles las 24 horas.

“Nosotros estamos 100% seguros de que la inteligencia artificial no va a sustituir a los infoproductores; más bien va a potenciar la manera en la que hacemos negocios”, concluyó la directiva.