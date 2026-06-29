Viajar a Estados Unidos sigue exigiendo un trámite riguroso. El Departamento de Estado, encargado de emitir las visas, mantiene una serie de condiciones que todo solicitante extranjero debe cumplir antes de pisar suelo estadounidense.

Entre esos requisitos aparece una evaluación que las autoridades migratorias llevan a cabo sobre el perfil digital de cada solicitante, además de los documentos habituales.

La prueba que deben superar los solicitantes

Cabe resaltar que una de las visas más demandadas por extranjeros es la de turista, una categoría que permite viajar por un tiempo máximo de hasta 6 meses y su valor asciende a los USD 185 (unos 3,239 pesos mexicanos).

Más allá del pago, la Embajada estadounidense exige un proceso de aprobación que incluye una revisión exhaustiva de los perfiles que los solicitantes mantienen en redes sociales.

A esto se suma la entrega de un pasaporte vigente, el formulario DS-160 completo, una fotografía actualizada y el comprobante de pago correspondiente.

El objetivo de este escrutinio, según las autoridades, es detectar cualquier información relevante para evaluar si la persona es apta para ingresar al país. Por eso, los expertos recomiendan revisar con anticipación el contenido publicado en redes sociales antes de presentar la solicitud.

Estados Unidos confirmó que solo dejará entrar al país a mexicanos si superan esta prueba. ChatGPT

¿Cuánto cuesta la visa americana en 2026?

La visa de turista continúa siendo una de las más solicitadas. Permite permanecer en territorio estadounidense hasta seis meses y su costo se mantiene en 185 dólares.

De acuerdo con el Departamento de Estado, las tarifas de la visa de no inmigrante (MRV) no presentaron cambios para 2026 y siguen vigentes según la categoría tramitada.

En 185 dólares se ubican las visas de visitante por:

negocios, turismo o tratamiento médico (B)

tránsito en EE.UU. (C)

miembro de tripulación (D)

estudiante académico (F)

estudiante vocacional (M)

medios o periodistas (I)

visitante de intercambio (J)

profesional del TLCAN (TD/TN)

víctima de trata (T)

víctima de actividad delictiva (U).

Por 205 dólares se gestionan las visas de:

trabajador temporal (H)

personas con habilidades extraordinarias (O)

atletas y artistas (P)

intercambio cultural (Q)

trabajador religioso (R)

transferencia dentro de la empresa (L).

Por 265 dólares se obtienen las visas de:

prometido o cónyuge de ciudadano estadounidense (K)

Mientras que las de 315 dólares son las categorías: