Los estudiantes de educación básica en México iniciaron este lunes su periodo de descanso por Semana Santa 2026, conforme al calendario oficial de la Secretaría de Educación Pública (SEP) para el ciclo escolar 2025-2026. Se trata de uno de los recesos más esperados del año escolar para alumnos de preescolar, primaria y secundaria, que combina el asueto institucional con una de las celebraciones religiosas más importantes del mundo católico. De acuerdo con el calendario de la SEP, las vacaciones de Semana Santa 2026 comprenden del 30 de marzo al 10 de abril, lo que equivale a doce días de descanso. Los alumnos de regresarán a sus actividades escolares el lunes 13 de abril. La Semana Santa 2026 se celebró del 29 de marzo al 5 de abril. El ciclo inicia con el Domingo de Ramos el 29 de marzo, continuó con el Jueves Santo el 2 de abril y el Viernes Santo el 3 de abril, y concluyó con el Sábado de Gloria el 4 de abril y el Domingo de Resurrección el 5 de abril, fecha que marca el cierre litúrgico de la conmemoración. La Semana Santa conmemora la pasión, muerte y resurrección de Jesucristo, y es el período más solemne del calendario litúrgico católico. A lo largo de estos días, comunidades de todo el mundo realizan procesiones, ceremonias y actos de fe que varían según la tradición regional, pero que comparten el mismo núcleo espiritual. Más allá de su dimensión religiosa, la Semana Santa es también un importante período de turismo y convivencia familiar en México, con destinos de playa, ciudades coloniales y sitios arqueológicos que registran una alta afluencia durante estos días de descanso escolar.