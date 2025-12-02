Vamos al grano y si atajos, ¿quieres saber si va a nevar o no en la CDMX en los próximos días? Bueno, el más reciente pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional descarta totalmente la posibilidad de nieve en la Ciudad de México esta semana. De acuerdo con el informe regional, no se prevén lluvias para la capital durante los próximos días.

Aunque no habrá nevadas, el ambiente sí será frío, especialmente durante las noches y madrugadas. CONAGUA anticipa temperaturas mínimas entre los 10 y 12 grados, acompañadas de bruma, bancos de niebla y sensación térmica más baja.

La Torre Latinoamericana y edificios ejecutivos en CDMX. Carlos Aranda/Pixabay

Por la tarde, las máximas se mantendrán entre 22 y 24 °C, lo que permitirá condiciones templadas; sin embargo, el descenso térmico nocturno obliga a tomar precauciones. En zonas altas de la región se prevén incluso posibles heladas.

Panorama del clima para los próximos días

Durante el martes, según el SMN, el cielo se mantendrá despejado por la mañana y aumentará la nubosidad por la tarde, aunque sin probabilidad de lluvia en la Ciudad de México. La presencia de bruma continuará en distintos puntos de la capital.

Para el miércoles y jueves, las condiciones serán similares, con mañanas frías y tardes templadas. Se esperan nublados dispersos, pero nuevamente no hay señal de precipitaciones significativas ni condiciones que favorezcan nieve en la urbe.

¿Qué sí se espera en zonas aledañas?

Algunas áreas del Estado de México podrían presentar lluvias aisladas durante la tarde, con acumulaciones menores a cinco milímetros. Estas condiciones afectan principalmente al norte de la entidad.

Las ciudades vecinas como Toluca y Tenango del Valle registrarán temperaturas mínimas de entre cinco y siete grados, lo que incrementa la posibilidad de heladas, aunque sin configurarse escenarios de nevada para esta semana.

Antes de salir de casa, se recomienda usar ropa abrigadora, como chamarras o buzos grandes, especialmente por las mañanas, mantener protegidos a niños y adultos mayores, evitar cambios bruscos de temperatura y considerar el uso de bufanda o cubrebocas para reducir la exposición al aire frío.