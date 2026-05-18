Madrid se prepara para recibir uno de los eventos tecnológicos más importantes del continente. South Summit Madrid 2026 reunirá del 3 al 5 de junio a líderes internacionales de la Inteligencia Artificial, inversores, startups y corporaciones en una edición que pondrá el foco en el impacto económico, estratégico y empresarial de la IA. La decimoquinta edición del encuentro, coorganizado por IE University, se celebrará en La Nave bajo el lema “AI Convergence”. El evento buscará posicionar a Madrid como el principal hub europeo de innovación y emprendimiento vinculado a la Inteligencia Artificial. La organización confirmó la presencia de más de 600 speakers internacionales y cerca de 30 unicornios tecnológicos, en un contexto donde la Inteligencia Artificial ya concentra el 61% de la inversión global de capital riesgo, frente al 30% registrado en 2022. La nueva edición de South Summit Madrid 2026 llega en un momento clave para Europa. La Inteligencia Artificial dejó de ser una tendencia tecnológica para convertirse en un factor central para la competitividad, la soberanía tecnológica y la transformación económica. Desde la organización remarcaron que el objetivo será analizar cómo la IA está modificando la inversión, la productividad, los modelos de negocio y la capacidad de crecimiento de las empresas europeas. El encuentro también abordará el desafío de reducir dependencias tecnológicas y fortalecer el ecosistema innovador del continente. “La Inteligencia Artificial ya no es solo una tecnología: es una fuerza que está redefiniendo cómo invertimos, cómo construimos empresas, cómo competimos y cómo pensamos el futuro de Europa”, señaló María Benjumea, fundadora y presidenta del South Summit durante la presentación oficial del evento. Por su parte, Juan José Güemes, vicepresidente de IE University, afirmó que “South Summit es una plataforma única que, este próximo mes de junio, volverá a situar a Madrid como la capital mundial del emprendimiento y la innovación”. Entre los nombres confirmados aparece Sebastian Thrun, referente mundial en Inteligencia Artificial, robótica y vehículos autónomos. También participará Kim Perell, inversora en más de 100 compañías tecnológicas y fundadora de 100.co, empresa especializada en análisis de datos e Inteligencia Artificial aplicada a negocios. La lista de speakers incluye además a Anna Hartvigsen, una de las voces más reconocidas en educación financiera e inversión. El evento reunirá a founders, venture builders, fondos de inversión, corporaciones y representantes institucionales de distintos países. La edición 2026 también reforzará el perfil internacional de Madrid como centro de innovación. En la edición anterior participaron más de 2000 inversores, de los cuales más de 600 fueron internacionales. Uno de los aspectos más relevantes de South Summit Madrid 2026 será la incorporación de un vertical específico dedicado a Defensa & IA. La organización explicó que esta área tendrá un rol estratégico dentro del nuevo contexto geopolítico europeo. El espacio contará con representantes de innovación de la OTAN a través de DIANA, la aceleradora de innovación en defensa impulsada por la alianza atlántica. Además, participarán startups y compañías enfocadas en tecnologías dual-use, ciberseguridad y sistemas autónomos. Según el informe “El impacto real de la Inteligencia Artificial en el ecosistema emprendedor”, presentado junto a PwC, el sector defensa aparece entre las áreas con mayor crecimiento en inversión vinculada a IA, junto con salud y ciberseguridad. “La próxima edición de South Summit mostrará mejor que ningún otro foro cómo startups, inversores y grandes empresas están impulsando conjuntamente esta tecnología”, destacaron Alberto Tornero y Jordi Esteve. South Summit Madrid 2026 también tendrá un fuerte impacto económico en la capital española. Las previsiones indican que el encuentro generará una actividad económica de 41,9 millones de euros en Madrid, un 10% más que en la edición anterior. El informe presentado por South Summit y PwC estima además la creación de 3.798 puestos de trabajo equivalentes, un crecimiento del 13% respecto a 2025. La organización destacó que por cada empleo contratado directamente para el evento se crearán más de diez puestos adicionales en la ciudad. El ecosistema de startups también tendrá un papel central. A lo largo de las distintas ediciones del encuentro, más de 1518 startups llegaron a la fase final de la Startup Competition, con una tasa de supervivencia superior al 85% y más de 20.500 millones de euros captados en financiación. Con el lema “AI Convergence”, South Summit Madrid 2026 buscará consolidarse como el principal espacio europeo para debatir el futuro de la Inteligencia Artificial, la inversión tecnológica y la innovación empresarial. Asistir a South Summit Madrid 2026 requiere inscripción previa y la compra de una acreditación oficial. El encuentro, que se celebrará del 3 al 5 de junio en La Nave, contará con distintos tipos de pases según el perfil del participante, desde asistentes generales hasta inversores y startups. La organización confirmó que los precios parten desde los 299 euros para el pase Attendee, mientras que las acreditaciones para startups, ejecutivos e inversores tienen otros valores y pueden requerir validación previa. Además de las entradas generales, South Summit Madrid 2026 también dispone de invitaciones limitadas para invitados especiales, partners y speakers del evento. La inscripción debe realizarse a través de la web oficial de South Summit Madrid 2026 Ingresa a la web oficial de South Summit Madrid 2026. Dirígete a la sección “Ticketing” o “Tickets”, donde aparecen los distintos tipos de acreditaciones disponibles para el evento. Elige el pase que mejor se adapte a tu perfil: Haz clic en “Buy Ticket” si eres asistente general o ejecutivo. En el caso de Startup e Investor, deberás seleccionar “Apply for Ticket”, ya que requieren validación previa de la organización. Completa el formulario con tus datos personales y profesionales: Realiza el pago online con tarjeta o el método habilitado por la plataforma. El pase más económico es el “Attendee”, desde 299 euros. Una vez finalizada la compra o aprobada la solicitud, recibirás un correo de confirmación con tu acreditación digital y acceso a la app oficial del evento. South Summit Madrid 2026 se celebrará del 3 al 5 de junio en La Nave, uno de los grandes centros de innovación de la capital española. El recinto está ubicado en el distrito de Villaverde y cuenta con varias opciones de acceso en transporte público y vehículo privado. Otra alternativa es utilizar Cercanías Renfe: Varias líneas de EMT conectan con la zona donde se celebra South Summit Madrid 2026: