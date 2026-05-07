El té es una de las infusiones más elegidas alrededor del mundo, no sólo por la inmensa cantidad de sabores disponibles, sino también por los beneficios para la salud que pueden ofrecer. Si bien dentro de este mundo es posible encontrar alternativas para todas las necesidades, de acuerdo con los expertos de Cleveland Clinic existe una en particular que se posiciona como una aliada natural de quienes desean combatir el insomnio y dormir mucho mejor. Esta infusión cuenta con propiedades para reducir la ansiedad y es considerada un calmante natural, convirtiéndose en una opción ideal para el momento de conciliar el sueño. Según lo especifican los especialistas de la institución, dentro del amplio catálogo de tés, el de manzanilla es uno de los mejores para consumir antes de acostarse si lo que se desea es mejorar el descanso. Gracias a su aporte de apigerina -un compuesto antioxidante capaz de adherirse a los receptores del cerebro- se convierte en una gran infusión para relajarse antes de dormir y facilitar la inducción del sueño, pues este “trabaja para reducir la ansiedad, creando una calma pacífica que conduce a la somnolencia", afirman los expertos. Así, sus efectos que se asemejan al de un tranquilizante suave y lo sencillo de su preparación lo convierten en un ideal para que dé el presente a diario en la mesita ratona. Esta infusión se elabora a partir de las flores de manzanilla, por lo tanto, técnicamente se trata de una tisana. Para prepararla tan sólo necesitarás 1 cucharadita de flores de manzanilla secas1 taza de agua calienteMiel o limón (opcional) El primer paso será hervir el agua y dejarla reposar durante unos segundos para evitar el calor excesivo. Luego debes añadir la cucharadita de flores de manzanilla y dejar la mezcla reposar entre 5 y 10 minutos. Finalmente, cuela y añade la miel o el limón si así lo prefieres. Según lo señalan los especialistas, otros tés de hierbas también pueden ser efectivos al momento de mejorar el descanso, particularmente si se los adopta como parte de una rutina relajante antes de acostarse. Entre las variedades recomendadas se encuentran PasionariaMagnoliaMelisaTé verde bajo en cafeína