La libertad de poder escaparate un fin de semana sin dar explicaciones.

Si buscas sorprender a tu pareja sin recorrer largas distancias, el Gobierno de México destaca diversos Pueblos Mágicos cercanos a la Ciudad de México que ofrecen paisajes, cultura, aventura y espacios ideales para compartir momentos inolvidables.

Desde recorridos entre montañas y zonas arqueológicas hasta spas, lagos y calles empedradas llenas de encanto, estos destinos son una excelente alternativa para una escapada romántica de fin de semana o incluso para una primera cita fuera de la ciudad.

Escapadas: ilustración

Tepoztlán: un refugio entre montañas, energía y romance

Tepoztlán, en Morelos, es uno de los destinos favoritos para las parejas gracias a su ambiente místico y su combinación de naturaleza, bienestar y cultura. Su cercanía con la CDMX permite visitarlo incluso en un solo día.

El Pueblo Mágico destaca por el Cerro del Tepozteco, donde se encuentra una zona arqueológica dedicada al dios de la fertilidad, además del Ex Convento de Nuestra Señora de la Natividad, declarado Patrimonio Mundial por la UNESCO.

Además de su riqueza histórica, el destino es reconocido por sus spas, experiencias holísticas y actividades al aire libre que invitan a desconectarse del estrés cotidiano y disfrutar del entorno natural.

El Carnaval de Tepoztlán es uno de las fiestas más tradicionales de México. Fuente: Facebook.

Imperdibles en Tepoztlán:

Zona arqueológica del Tepozteco.

Ex Convento de Nuestra Señora de la Natividad.

Mercado tradicional y gastronomía local.

Senderismo y recorridos en bicicleta.

Experiencias holísticas y spas.

Museo Carlos Pellicer.

¿Cómo llegar desde la CDMX?

Tepoztlán se encuentra a 85 kilómetros al sur de la Ciudad de México, aproximadamente a una hora y media por carretera, convirtiéndose en uno de los destinos más accesibles para una escapada romántica.

Valle de Bravo: lago, bosques y atardeceres para dos

Valle de Bravo es uno de los Pueblos Mágicos más completos para quienes buscan combinar descanso, aventura y paisajes naturales. Su lago y sus calles empedradas crean un ambiente perfecto para recorrer en pareja.

El destino ofrece paseos por la plaza principal, visitas a templos históricos y múltiples actividades al aire libre, además de spas y centros de meditación para quienes buscan relajarse durante el viaje.

Valle de Bravo

Su clima templado durante gran parte del año y los bosques que rodean el lago lo convierten en un escenario ideal para disfrutar de un fin de semana romántico.

Imperdibles en Valle de Bravo:

Lago de Valle de Bravo.

Plaza Principal.

Parroquia de San Francisco de Asís.

Monte Alto.

Museo Arqueológico.

Spas y centros de meditación.

Deportes terrestres.

¿Cómo llegar desde la CDMX?

Valle de Bravo está ubicado a 140 kilómetros de la Ciudad de México. El recorrido en automóvil toma alrededor de dos horas, dependiendo del tránsito.

Malinalco: historia, arqueología y calles llenas de encanto

Malinalco ofrece una experiencia distinta para las parejas que disfrutan de la historia y los paisajes naturales. Sus calles empedradas, casas coloridas y clima cálido crean un ambiente tranquilo y romántico.

El Pueblo Mágico alberga una de las zonas arqueológicas más importantes del Estado de México, ubicada en el Cerro de los Ídolos, desde donde se obtiene una espectacular vista panorámica del valle.

"En un hermoso valle de abundante vegetación, al pie de las montañas se ubica Malinalco, Pueblo Mágico ancestral de calles empedradas y casas multicolores", SECTIUR. Gobierno de México

A ello se suma una variada oferta gastronómica, galerías, actividades de aventura y recorridos culturales que permiten disfrutar del destino durante todo el fin de semana.

Imperdibles en Malinalco:

Zona Arqueológica Cuauhtinchán.

Ex Convento Agustino.

Centro histórico.

Club de Golf Malinalco.

Museo Doctor Mario Schneider.

Gastrotour prehispánico.

Parapente, rappel y tirolesa.

Santuario del Señor de Chalma.

¿Cómo llegar desde la CDMX?

Malinalco se localiza a 110 kilómetros de la Ciudad de México, con un tiempo aproximado de viaje de dos horas por carretera, ideal para una escapada romántica de fin de semana sin alejarse demasiado de la capital.