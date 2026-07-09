La salsa roja volvió a ser un platillo accesible para los hogares del país, pues los chiles y los jitomates fueron los precios con las mayores bajas mensuales en la inflación de junio.

Los bolsillos de los mexicanos comienzan a sentir una bocanada de oxígeno, pues la inflación cedió por tercer mes consecutivo, después de pasar prácticamente un trimestre por encima de 4%.

La baja generalizada en el precio de frutas y verduras fue el principal freno par el Índice Nacional de Precios al Consumidor, pues de forma mensual, el indicador de la inflación agropecuaria se ubicó en -4.3%, siendo la más pronunciada para un mes de junio desde que inició el registro, de acuerdo con datos del Inegi.

La tormenta perfecta de la inflación que se había registrado los meses anteriores fue desatada justamente por los precios de productos como el jitomate, los chiles y la papa.

En el mes de referencia, el precio del chile poblano lideró la disminución en los genéricos, pues el chile poblano se abarató poco más de 40%, mientras que el jitomate tuvo una contracción de 39.98%.

Otro precio que se abarató a pasos acelerados fue el del chile serrano, que presentó una reducción mensual de 26.88% de mayo a junio.

Otros productos agropecuarios, como los chiles frescos, la uva, el limón, el pepino y el huevo complementan la baja en los precios del ramo.

Las únicas excepciones y que se fueron al otro lado de la tabla, el del encarecimiento acelerado, fueron el aguacate y la papa. El registro del Inegi puso al “oro verde” con un encarecimiento de 24.53%, mientras que la papa subió prácticamente 10%.

Con el resultado del cierre de junio, la inflación general se ubicó en su menor nivel desde diciembre de 2020.

Además, el resultado de junio ubica a la inflación cerca de 3%, el objetivo puntual del Banco de México.

La tendencia del indicador muestra signos de desaceleración, pues la inflación subyacente, es decir la de los precios más estables, se ubicó en 4.03%, bajando por quinto mes consecutivo.

Además, los analistas consultados por Citi también bajaron el pronóstico de inflación para el cierre de este año, al ubicarlo en 4.15%.

Además, Banamex destacó que la inflación de junio se ubicó en su nivel más bajo desde que se inició el registro en 1969.

En este sentido, el banco añadió que el indicador también estuvo muy por debajo de sus estimaciones, debido a que el incremento en el precio de los servicios turísticos fue mucho menor al anticipado por el inicio del Mundial de futbol, que en México tuvo lugar entre el 11 de junio y el 5 de julio, un escenario que se repitió en los precios de los restaurantes.