Miles de habitantes de Ciudad de México enfrentan días complicados en sus traslados diarios. El Metrobús inició un programa de mantenimiento que dejará fuera de operación múltiples estaciones de sus rutas más concurridas durante todo el mes de diciembre.

La medida afecta principalmente a las líneas 1, 2 y 5, utilizadas por más de un millón de personas cada día para llegar a sus trabajos, escuelas y hogares.

Las autoridades justificaron estas clausuras temporales como necesarias para renovar la infraestructura y garantizar la seguridad de los usuarios. Sin embargo, la extensión de los trabajos y la falta de claridad sobre algunas fechas de reapertura generó preocupación entre la población que depende de este medio de transporte para sus actividades cotidianas.

Varias estaciones del Metrobús permanecerán cerradas durante diciembre por trabajos de modernización en su infraestructura. Fuente: Gobierno CDMX. Laptop

¿Qué líneas quedarán parcialmente inhabilitadas y por cuánto tiempo?

El segundo tramo de mantenimiento contempla intervenciones escalonadas en tres de las arterias principales del sistema. La Línea 1, que recorre el corredor Insurgentes, tendrá nueve estaciones cerradas en diferentes periodos entre el 8 y el 16 de diciembre . Entre las más afectadas se encuentran Durango, Hamburgo, Parque Hundido y Ciudad de los Deportes, obligando a miles de usuarios a buscar alternativas de transporte.

La situación se complica aún más en la Línea 2, donde la estación Rojo Gómez permanecerá cerrada por casi dos semanas completas, del 6 al 19 de diciembre. En cuanto a la Línea 5, las interrupciones serán nocturnas y progresivas del 8 al 11 de diciembre , comenzando a las 20 horas hasta el cierre del servicio, afectando estaciones clave como San Lázaro, Venustiano Carranza y el Archivo General de la Nación.

Renovación total: cristales, mobiliario y sistema eléctrico en modernización

Los trabajos no se limitan a reparaciones superficiales. El gobierno capitalino anunció una renovación integral que incluye el retiro de estructuras metálicas envejecidas, la instalación de nuevos cristales de seguridad, cortinas protectoras contra el clima y la actualización completa del sistema eléctrico de las estaciones.

Estas intervenciones no pueden realizarse mientras las instalaciones están operando debido a los riesgos que representan para los pasajeros.

Las líneas 1, 2 y 5 tendrán interrupciones temporales mientras avanzan las obras de renovación previstas por el gobierno capitalino. Fuente: Shutterstock. }

El objetivo declarado es mejorar la experiencia de los 1.4 millones de personas que utilizan el Metrobús diariamente.

Las autoridades clasificaron los trabajos en tres escalas según su complejidad: normal, mayor y nocturno, priorizando las estaciones con mayor deterioro y flujo de usuarios para minimizar el impacto en la movilidad de la ciudad.