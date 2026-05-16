Este sábado, la astrología occidental pronostica el futuro de cada signo de agua (Cáncer, Escorpio y Piscis), signos de aire (Géminis, Libra y Acuario), signos de fuego (Aries, Leo y Sagitario) y de tierra (Tauro, Virgo y Capricornio) en base a la posición planetaria, de las estrellas y el Sol. En esta nota, las personas del signoTauro podrán consultar al horóscopo cómo influirán los acontecimientos astrales en los aspectos más importantes de su vida, como el trabajo y en el amor. Además, conocer cuáles sus números de la suerte. Puede que te tiente infringir las normas y asumir algún riesgo, pero ahora debes tener muy presente tu responsabilidad con los demás. No pienses solo en ti; considera también a quienes te rodean. Cumple todas las indicaciones. Tauro tendrá hoy buena fortuna en el amor: los gestos sinceros unirán corazones; la compatibilidad destacada del día es con Virgo. Tauro: Tu suerte en el trabajo crece si evitas romper reglas y actúas con responsabilidad; piensa en el equipo y sigue las indicaciones y así atraerás apoyo y oportunidades estables. Tauro debe cuidar su salud con rutinas constantes: alimentación equilibrada, sueño regular y ejercicio moderado al aire libre. Reducir el estrés con pausas y actividades placenteras le ayudará a mantener su estabilidad y energía. Evita riesgos innecesarios. Considera a los demás. Cumple todas las indicaciones. La lectura cotidiana del horóscopo se perfila como una referencia útil para anticipar tendencias y encarar con mayor claridad el futuro inmediato.