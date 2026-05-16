La astrología occidental pronostica el futuro de cada signo de agua (Cáncer, Escorpio y Piscis), signos de aire (Géminis, Libra y Acuario), signos de fuego (Aries, Leo y Sagitario) y de tierra (Tauro, Virgo y Capricornio) en base a la posición planetaria, de las estrellas y el Sol. En esta sábado, aquellos nacidos bajo el signo de Leo tendrán la oportunidad de revisar el horóscopo para saber de qué manera los eventos celestiales impactarán en áreas fundamentales de su existencia, como la profesión, el bienestar y las relaciones sentimentales. Además, podrán consultar cuáles son sus números de la suerte para este día, cuáles son las recomendaciones de los planetas y con qué signo del zodiaco serán más compatibles durante esta jornada. Andas falto de inspiración para escoger regalos y eso te trae de cabeza. Hoy invertirás la jornada en decidir qué obsequio dar a cada compromiso y acabarás agobiándote. Aun así, te conviene pensarlo bien para evitar gastos superfluos. Recurre a tu imaginación y opta por detalles hechos a mano. Hoy, Leo brillará en el amor: tu carisma abrirá puertas y una conversación casual puede volverse especial. La compatibilidad del día favorece a Sagitario. Leo, aunque hoy te falte inspiración y te agobien las decisiones, tu suerte en el trabajo mejora si te tomas el tiempo de pensar: evita gastos superfluos, recurre a tu imaginación y destaca con soluciones cuidadas y personales. Leo debe cuidar su salud durmiendo bien, comiendo equilibradamente, haciendo ejercicio regular, hidratándose, gestionando el estrés y acudiendo a chequeos médicos periódicos. Fija un presupuesto. Tómate pausas si te agobias. Elige detalles hechos a mano. La lectura cotidiana del horóscopo se perfila como una referencia útil para anticipar tendencias y encarar con mayor claridad el futuro inmediato.