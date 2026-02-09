Cada vez más parejas eligen vivir juntas sin contraer matrimonio, una forma de convivencia que se conoce legalmente como concubinato. Esta figura jurídica tiene efectos legales válidos siempre que se cumplan determinadas condiciones establecidas por la ley. Muchas personas desconocen que este tipo de relación puede otorgar acceso a derechos relevantes, como seguridad social, herencia, pensión alimenticia y reconocimiento familiar ante instituciones oficiales. En la Ciudad de México existe la posibilidad de tramitar una constancia de concubinato que ayuda a comprobar formalmente la relación. Este trámite puede realizarse de manera sencilla, siempre que se cumplan los requisitos establecidos por las autoridades correspondientes. El concubinato es una figura legal que reconoce a dos personas que viven juntas como pareja de forma estable y permanente, aunque no estén casadas. Una relación puede considerarse concubinato si cumple con al menos una de estas dos condiciones: Esto significa que, aunque no exista un matrimonio formal, la ley puede reconocer el vínculo como una relación con efectos jurídicos. Este reconocimiento resulta fundamental para acceder a diversos beneficios y protecciones legales. Entre los principales derechos del concubinato se encuentran: La constancia de concubinato es un documento oficial que sirve como prueba formal de la relación ante instituciones públicas o privadas. También puede ser útil para proteger bienes, reconocer legalmente a la familia y respaldar derechos patrimoniales en situaciones donde se debe demostrar convivencia ante diferentes instancias.