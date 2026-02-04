La Suprema Corte de Justicia de la Nación acaba de confirmar un duro golpe financiero para el imperio de telecomunicaciones de Carlos Slim. En una decisión unánime, los ministros avalaron una sanción de 18.3 millones de pesos contra Teléfonos del Norte (Telnor), filial de Telmex que opera en Baja California y parte de Sonora, por incumplir con las obligaciones regulatorias que le exigían garantizar el 100% de entrega de enlaces de larga distancia.

La multa se originó en 2019, cuando el entonces Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT) determinó que Telnor no había cumplido con los parámetros establecidos en 2010 y 2011. La compañía intentó justificarse alegando fenómenos climáticos adversos y fallas en su infraestructura , pero ni el regulador ni ahora la Suprema Corte aceptaron estos argumentos como válidos para eximirla de su responsabilidad.

Los ministros concluyeron que la sanción de 18.3 millones de pesos es legal, proporcional y calculada conforme a los ingresos de la empresa, desechando los reclamos de exceso y arbitrariedad. Freepik

El fracaso de Telnor en garantizar servicios de larga distancia

El núcleo de la sanción radica en un incumplimiento técnico crítico: Telnor no logró alcanzar el 100% de efectividad en la entrega de enlaces de larga distancia, un servicio esencial para conectar llamadas telefónicas entre diferentes regiones del país. Estos parámetros fueron establecidos por el regulador entre 2010 y 2011, dando a la compañía años para ajustar su infraestructura.

Cuando la empresa intentó impugnar la multa, argumentó que 18.3 millones de pesos era un monto “excesivo y desproporcionado”. Sin embargo, la Suprema Corte determinó lo contrario: la sanción es proporcional a los ingresos del infractor y se calculó conforme a criterios objetivos establecidos en la ley, no de manera arbitraria.

La ministra Sara Irene Herrerías Guerra fue contundente al presentar su proyecto ante el pleno de la Suprema Corte. Explicó que la multa cumple con todos los requisitos legales establecidos en los artículos 298 y 299 de la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión, que establecen parámetros claros para calcular sanciones basadas en los ingresos de las empresas infractoras.

La multa a Telnor se suma a un historial de castigos que supera los 2,700 millones de pesos y evidencia el endurecimiento del escrutinio sobre las telecomunicaciones de Carlos Slim. Fuente: Shutterstock

Un historial de sanciones que no para de crecer

Esta multa se suma a una larga lista de sanciones que golpearon a las empresas de Carlos Slim. En diciembre de 2018, Telmex recibió la sanción más devastadora: 2,543 millones de pesos por incumplir metas mínimas de calidad en servicios de enlaces dedicados. En abril de 2018, Telcel fue multada con 97 millones por prácticas monopólicas, mientras que, en septiembre de 2014, Telmex pagó 49.3 millones por el mismo concepto en servicios de larga distancia.

Con un historial acumulado que supera los 2,700 millones de pesos solo en los últimos años, el imperio de telecomunicaciones enfrenta no solo presión financiera, sino también un deterioro de su reputación ante reguladores que muestran cada vez menos tolerancia ante incumplimientos.