Lo que parecía un sueño sacado de una película de ciencia ficción, hoy es una realidad gracias a la compañía polaca Volonaut que ha desarrollado su Airbike, una moto voladora que, a diferencia de otros prototipos, no utiliza hélices expuestas. Este innovador vehículo ya está en preventa y su producción comenzará este mismo mes.

Desarrollada por el inventor Tomasz Patan, la Airbike funciona gracias a cuatro microturbinas con empuje vectorial, eliminando la necesidad de rotores gigantes. Esta tecnología permite una estructura más compacta y ligera, con un peso de solo 40 kilos gracias al uso de fibra de carbono y piezas impresas en 3D.

Una de sus características más destacadas es un estabilizador digital que permite al usuario flotar en el aire sin complicaciones técnicas. El sistema lo hace todo, simplificando el pilotaje y haciendo la experiencia más segura.

La Airbike tiene una velocidad máxima de 200 km/h y su diseño de cabina, sin pantallas ni mandos visibles, ofrece una visión de 360 grados sin distracciones. Esta combinación de velocidad y diseño futurista la convierte en un verdadero hito de la ingeniería moderna.

El futuro ya ha despegado, pero tiene un precio: cada unidad de la Airbike tiene un costo de más de $800,000 dólares, lo que equivale a casi 15 millones de pesos.

A pesar de su elevado costo, las primeras entregas están programadas para muy pronto, confirmando que la era de los vehículos aéreos personales ha llegado.

La adquisición de la moto voladora está disponible en preventa desde su sitio web.