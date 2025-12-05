Rememorar los sucesos históricos son una forma de mantenerlos vivos a pesar del paso del tiempo. Por ese motivo, es primordial conocer cuáles han sido los hechos que dejaron una huella en el calendario el 5 de diciembre.

Estas son las efemérides del 5 de diciembre

1901: En Chicago, EE.UU., nace Walt Disney, pionero de las películas de dibujos animados, creador de personajes tales como los adorados Mickey Mouse y el Pato Donald y fundador de lo que actualmente es una de las más grandes compañías de entretenimiento. (Hace 124 años)

1792: Nace en la ciudad de La Paz (actual Bolivia), Andrés de Santa Cruz, político boliviano-peruano, presidente de Perú en 1827 y de Bolivia entre 1829 y 1839. (Hace 233 años)

2013: En su casa de Johanesburgo (Sudáfrica), fallece Nelson Mandela, líder del antiapartheid, abogado, político y primer presidente de Sudáfrica elegido democráticamente mediante sufragio universal, de 1994 a 1999. En la época más dura del segregacionimo fue dirigente del "Umkhonto we Sizwe", el brazo armado del Congreso Nacional Africano (CNA). Se pasó 27 años en la cárcel. Por su labor y lucha por los derechos humanos, recibió más de 250 premios y reconocimientos internacionales durante cuatro décadas, así como el Premio Nobel de la Paz en 1993. (Hace 12 años)

2012: En su ciudad natal de Río de Janeiro (Brasil) fallece a los 104 años el arquitecto Óscar Niemeyer, uno de los padres de la modernista ciudad de Brasilia, paradigma de la arquitectura del siglo XX y comunista hasta el final. En 1956, junto al urbanista Lucio Costa, proyectó una ciudad entera (Brasilia) en papel y pudo verla construida cuatro años más tarde. (Hace 13 años)

1891: Fallece en su exilio de París (Francia) Pedro II, llamado "El Magnánimo", Emperador de Brasil desde 1831, cuando contaba cinco años de edad tras abdicar su padre Pedro I, hasta 1889. Con 14 años, en 1840, fue declarado mayor de edad. Bajo su reinado el país alcanzó un importante grado de desarrollo. En 1888, a pesar de ser sabedor de que se ganaría la enemistad de los hacendados, que le habían otorgado su apoyo durante mucho tiempo, decidió abolir la esclavitud. (Hace 134 años)

1870: Fallece en Puys (Francia) Alejandro Dumas padre, escritor francés, autor de "Los tres mosqueteros" y "El conde de Montecristo". (Hace 155 años)

1791: En la ciudad de Viena (Austria), fallece a los 34 años, probablemente por dolencia renal crónica, Wolfang Amadeus Mozart, compositor austríaco del período clásico y uno de los más influyentes en la historia de la música occidental. (Hace 234 años)

La efeméride destacada del día

El evento más importante es el nacimiento de Walt Disney en 1901, ya que revolucionó la industria del entretenimiento con sus innovadoras películas de dibujos animados y la creación de icónicos personajes como Mickey Mouse y el Pato Donald, estableciendo una compañía que sigue siendo líder en el sector.