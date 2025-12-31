Los contribuyentes de Baja California podrán despedirse de las largas filas en las oficinas de Recaudación de Rentas. A partir del próximo año, el proceso de renovación de la Tarjeta de Circulación se realizará completamente por internet, marcando un cambio significativo en la forma de realizar este trámite obligatorio.

Renovación de la Tarjeta de circulación BC. Archivo

La nueva tarjeta “condicionada” que elimina visitas presenciales

Rolando López Lugo, coordinador de Control Vehicular del SATBC, explicó que durante este año se distribuyó una tarjeta de circulación única con una característica especial: en el apartado de vigencia aparece la palabra “condicionada”. Esto significa que su validez depende exclusivamente del pago anual del refrendo, el cual se podrá realizar completamente en línea para 2026 .

La nueva modalidad permitirá a los ciudadanos mantener la vigencia del documento sin necesidad de desplazarse físicamente a ninguna oficina gubernamental, simplificando considerablemente el proceso que antes requería tiempo de espera y traslados.

Tres formas de pagar tu refrendo sin salir de casa

Los contribuyentes tendrán diversas opciones para cumplir con el pago del refrendo vehicular. La primera es a través de la aplicación Identidad BC, donde además de realizar el pago, podrán consultar el estatus, verificar su vigencia y conocer la fecha límite para la próxima liquidación.

La segunda alternativa consiste en generar un pago referenciado desde el portal oficial del gobierno estatal, el cual puede liquidarse en instituciones bancarias o mediante los cajeros digitales de la Secretaría de Hacienda. Una vez procesado el pago, el contribuyente recibirá el comprobante correspondiente del refrendo 2026.

Los plazos establecidos se mantienen sin cambios: vehículos de 0 a 9 años tienen hasta el 31 de marzo, mientras que los de 10 años o más cuentan hasta el 30 de junio para realizar su depósito.

¿Cuándo sí necesitas ir a las oficinas?

Aunque el proceso de renovación será digital, existen situaciones específicas que requerirán atención presencial. Si un propietario extravía su tarjeta de circulación o las placas metálicas del vehículo, deberá acudir personalmente a las oficinas de Recaudación para tramitar la reposición correspondiente.