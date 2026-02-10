Un nuevo operativo internacional puso el foco en la crisis de abastecimiento que atraviesa Cuba. En medio de dificultades económicas y tensiones comerciales, comenzó el envío de grandes volúmenes de alimentos destinados a cubrir necesidades básicas de la población. La ayuda humanitaria incluye productos esenciales y forma parte de una estrategia del Gobierno de México para fomentar la cooperación regional. El movimiento logístico involucra transporte marítimo y coordinación estatal, en un contexto donde el acceso a alimentos continúa siendo un tema sensible para millones de personas. Aunque no es un hecho aislado, el anuncio vuelve a destacar la magnitud de la escasez alimentaria que atraviesa el país, en medio de su tensa relación con el Gobierno de los EE.UU. y el foco de atención puesto en el rol de los apoyos internacionales. Las autoridades detallaron cantidades, rutas y próximos envíos, mientras se mantienen otras gestiones paralelas vinculadas a la relación energética entre ambos países. El Gobierno de México confirmó el envío de más de 814 toneladas de alimentos a Cuba como parte de una ayuda humanitaria destinada a mitigar la escasez de alimentos. La operación se realizó a través de la Armada mexicana, que movilizó los buques logísticos Papaloapan e Isla Holbox desde el puerto de Veracruz. Según informó la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) el último domingo, los barcos partieron en distintos horarios y se prevé que lleguen a Cuba en aproximadamente cuatro días. Solo el buque Papaloapan transporta más de 500 toneladas de estos productos, mientras que el Isla Holbox lleva más de 277 toneladas de leche en polvo. Las autoridades mexicanas también informaron que aún quedan pendientes más de 1,500 toneladas adicionales de leche en polvo y frijol, que podrían enviarse en próximas operaciones humanitarias si se mantienen las condiciones logísticas y diplomáticas. El envío de alimentos se produce en paralelo a decisiones relacionadas con el suministro energético entre ambos países. México reconoció recientemente que redujo los envíos de petróleo hacia Cuba para evitar posibles sanciones comerciales, aunque aseguró que la ayuda humanitaria continuará. La asistencia alimentaria responde a una instrucción directa del gobierno mexicano y se enmarca en su política de cooperación regional. Las autoridades destacaron que los víveres provienen de la Región Naval Central y fueron concentrados en instalaciones portuarias antes de su embarque. Mientras persisten las dificultades de abastecimiento, la llegada de nuevas cargas de alimentos podría aliviar parcialmente la escasez que afecta a distintos sectores de la población.