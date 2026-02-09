Cuba ha comunicado a las aerolíneas internacionales que a partir del martes no podrá suministrarles combustible para aviones, ya que el presidente estadounidense Donald Trump está restringiendo el suministro de petróleo a la isla comunista. Esta medida, tomada en plena temporada turística, podría afectar a las aerolíneas estadounidenses, españolas, panameñas y mexicanas, que podrían verse obligadas a añadir escalas para añadir paradas para reabastecer combustible en islas cercanas del Caribe si continúan prestando servicio a Cuba. El aviso, emitido el fin de semana, indicaba que la medida se prolongaría hasta el 11 de marzo. Cuba no ha recibido petróleo ni combustible durante un mes, después de que Trump cortara los suministros venezolanos a la isla y presionara a México para que detuviera sus envíos. La Habana no produce lo suficiente a nivel nacional para satisfacer sus necesidades. El fin del reabastecimiento de combustible ejercerá una mayor presión sobre la industria turística de Cuba, que experimentó una caída del 18% en el número de visitantes el año pasado en comparación con 2024 y que es una fuente vital de divisas, tan escasas en el país. Muchos de los hoteles de la isla nunca se recuperaron de la pandemia de Covid-19 y más han ido cerrando durante el último año. Dos grandes complejos turísticos de playa en Cayo Coco, en la costa norte, han cerrado recientemente y algunos turistas han sido reubicados debido a la escasez de combustible. No ha sido posible contactar con los complejos turísticos para recabar sus comentarios. Muchas empresas turísticas de Cuba están controladas parcial o totalmente por el Grupo de Administración Empresarial (Gaesa), un conglomerado gestionado por el ejército que controla aproximadamente la mitad de la economía. Hace un año, la administración Trump incluyó a Gaesa en la Lista Restringida de Cuba de Estados Unidos, que prohíbe las transacciones financieras directas. Cuba recibió petróleo por última vez el 9 de enero, procedente de México, que el fin de semana envió 814 toneladas de alimentos y otra ayuda humanitaria mientras busca una solución diplomática con Estados Unidos para reanudar los envíos de petróleo. La isla dependió durante mucho tiempo del petróleo enviado por Venezuela a cambio de apoyo político y de contrainteligencia. México superó a Venezuela como su principal proveedor el año pasado, pero parece haberse echado atrás ante la amenaza de Trump de imponer aranceles a cualquier país que envíe petróleo a Cuba. El presidente cubano, Miguel Díaz-Canel, dijo la semana pasada que estaba abierto a conversaciones con Estados Unidos sin “condiciones previas”, siempre y cuando no se planteara un cambio de régimen. El Gobierno ha anunciado medidas que incluyen el racionamiento de combustible, una semana laboral de cuatro días para los trabajadores de las empresas estatales, la cancelación de las clases en la Universidad de La Habana y el aplazamiento de eventos culturales y deportivos. Díaz-Canel comparó las restricciones con el “período especial” de la década de 1990, cuando Cuba sufrió la ruina económica tras el colapso de la Unión Soviética, su principal benefactor. Incluso antes de la última crisis, los cubanos se habían acostumbrado a cortes de electricidad regulares y cada vez más prolongados, debido al deterioro de las centrales eléctricas de la era soviética. Durante el último mes, los cortes de electricidad han afectado a la mayor parte de la capital a diario y pueden durar más de un día en algunas provincias, según afirman los residentes. El transporte público se ha visto gravemente reducido y los conductores hacen cola durante horas en las gasolineras para conseguir suministros cada vez más escasos, que solo están disponibles a precios que la mayoría no puede permitirse. Sin embargo, el viceprimer ministro Óscar Pérez-Oliva Fraga, sobrino nieto de Fidel Castro, afirmó que el Gobierno había “introducido medidas para diversificar las importaciones de combustible” y declaró a la televisión estatal que “no vamos a colapsar”. Rusia ha suministrado a Cuba en el pasado, y el portavoz del Kremlin, Dmitry Peskov, criticó duramente las “tácticas asfixiantes” de Estados Unidos y afirmó que Moscú estaba tratando de «proporcionar toda la ayuda posible». Dado que Cuba ha recibido durante mucho tiempo petróleo y combustible en condiciones preferenciales, los expertos afirman que tenía pocos incentivos para mejorar su infraestructura, que se encuentra en estado ruinoso. En la central termoeléctrica Antonio Maceo, en el este de Cuba, afectada por el apagón de la semana pasada, el 80% de las piezas necesarias para mantener la central en funcionamiento fueron fabricadas por sus trabajadores, según informó el año pasado el periódico estatal Granma. Cuando se puso en marcha hace casi 60 años, se esperaba que la central tuviera una vida útil de solo tres décadas, y su producción se ha reducido prácticamente a la mitad desde su máximo de 500 MW en la década de 1980. La crisis energética fue “solo otra faceta más del malestar económico de la isla”, afirmó Ricardo Torres, investigador de la American University de Washington y experto en la infraestructura energética de Cuba. Su economía se contrajo un 1.1 % en 2024, según el Banco Mundial. Si bien el gasto en instalaciones de eletricidad, gas y agua aumentó hasta el 13% de la inversión total de Cuba en 2024, esta cifra se vio eclipsada por el 37 % destinado a hoteles y turismo, señaló. El Gobierno cubano ha recurrido a planes de ahorro energético en el pasado, pero nunca ha cumplido sus ambiciosos objetivos en materia de energías renovables. La isla llegó a acuerdos con Pekín para construir parques solares, pero la energía solar solo suministra alrededor del 10% de la generación diaria, afirma Torres. Los ciudadanos más ricos han importado ellos mismos paneles solares, trayéndolos en avión e instalándolos en los tejados, pero su costo está fuera del alcance de la mayoría. La Habana contrató ocho centrales eléctricas flotantes turcas que, en 2023, suministraban el 23% de la electricidad generada en el país. Sin embargo, según empresarios locales, la mayoría de las barcazas se marcharon al no recibir el pago. Ahora solo queda una barcaza, que sufre una falta de combustible.