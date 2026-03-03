La onda de calor que azotó a México está por terminar. El Servicio Meteorológico de Conagua informó que la circulación anticiclónica responsable del fenómeno dejará de tener efecto en los próximos días, lo que ocasionará cielos nublados y favorecerá el ingreso de humedad desde las costas. Como resultado, se esperan lluvias fuertes en la mayoría de los estados del país, incluyendo la Ciudad de México, en lo que será una de las primeras semanas lluviosas del año. A partir del martes 3 de marzo, el debilitamiento del sistema anticiclónico comenzará a sentirse en: Durango, Jalisco, Morelos y Puebla, aunque ese mismo día la onda de calor prevalecerá en Michoacán, Guerrero, Oaxaca y Chiapas. Los estados con temperaturas más extremas seguirán siendo Sonora, Sinaloa, Guerrero, Oaxaca y Chiapas, donde el termómetro puede alcanzar entre 40 y 45 grados. Baja California, Chihuahua, Coahuila, Nuevo León, Jalisco, Colima, Michoacán, Morelos, Campeche y Yucatán, entre otros, registrarán máximas de entre 35 y 40 grados. Desde el lunes 2 de marzo, 26 estados del país están afectados por lluvias de distinta intensidad. Nuevo León, Oaxaca y Chiapas esperan los chubascos más intensos, con precipitaciones de entre 25 y 50 milímetros. En tanto, Coahuila, Durango, Zacatecas, Tamaulipas, San Luis Potosí, Jalisco, Colima, Michoacán, Guerrero, Estado de México, Ciudad de México, Morelos, Tlaxcala, Puebla, Veracruz, Tabasco, Campeche y Quintana Roo recibirán intervalos de chubascos de entre 5 y 25 milímetros. Las lluvias más ligeras, de entre 0.1 y 5 milímetros, se esperan en Sinaloa, Nayarit, Hidalgo y Querétaro. En todos los casos, Conagua atribuye el fenómeno al debilitamiento del anticiclón y al ingreso de humedad desde las costas, especialmente en el sureste del país. Se trata de un cambio significativo respecto a las semanas previas, marcadas por el calor extremo y las contingencias ambientales. Paralelamente, un nuevo frente frío se aproxima a Baja California y afectará al norte del país a partir del miércoles 4 de marzo. Las zonas serranas de Chihuahua y Durango serán las más golpeadas, con temperaturas mínimas de entre -10 y -5 grados y posibilidad de heladas en estas últimas semanas de invierno. Las sierras de Baja California, Puebla y Veracruz también registrarán mínimas de entre -5 y 0 grados. En un rango de entre 0 y 5 grados bajo cero se ubicarán las zonas serranas de Sonora, Nuevo León, San Luis Potosí, Zacatecas, Aguascalientes, Jalisco, Michoacán, Guanajuato, Querétaro, Estado de México, Hidalgo, Tlaxcala y Oaxaca. La combinación de lluvias en el centro y sur, junto con heladas en el norte y las sierras, dibuja un panorama climático muy distinto al que vivió el país durante la onda de calor de las últimas semanas.