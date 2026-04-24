El documento que autoriza circular con un vehículo es fundamental para cada ciudadano. En este contexto, el Gobierno de Colombia ha implementado una nueva señal vial cuya infracción podría resultar en la suspensión del permiso de conducción en todo el territorio nacional. Además de mantenerse actualizada la información exigida por las autoridades, es esencial cumplir con la señalización vial y asumir las responsabilidades asociadas a una conducción prudente. En abril del presente año, la Agencia Nacional de Seguridad Vial (ANSV) y el Ministerio de Transporte informaron sobre una actualización del Manual de Señalización Vial, que incorpora nuevos diseños verticales. Asimismo, se implementará la creación de motovías, consistentes en carriles exclusivos para el tránsito de motocicletas. Los conductores de otros vehículos que accedan a estas áreas restringidas estarán sujetos a ser multados y, en circunstancias severas, podrán enfrentar la suspensión de su licencia de conducción. Para adquirir el permiso de conducir en el territorio nacional, es fundamental cumplir con los siguientes requisitos: Es fundamental que los conductores estén al tanto de estas regulaciones para asegurar la vigencia de su licencia y prevenir inconvenientes con las autoridades de tránsito. La duración del permiso para conducir se encuentra sujeta a la edad del titular. En Colombia, el periodo de validez se distribuye de la siguiente manera: