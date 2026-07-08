El 1 de julio de 2026 entregó en vigor un esquema de autorregulación impulsado por la Asociación de Bancos de México (ABM), el cual exige la presentación de cierta documentación para retirar dinero en efectivo. Se trata de una medida de seguridad a nivel nacional.

Cambia la atención por ventanilla de todos los bancos: el retiro de efectivo no será el mismo y habrá una forma de operar

La disposición establece que las instituciones bancarias solicitarán identificación oficial vigente y validación biométrica, como huellas dactilares o reconocimiento facial, únicamente cuando se realicen depósitos o retiros en efectivo iguales o superiores a 140,000 pesos en ventanilla.

Impacto de la medida en las pensiones de México

En la práctica, esta medida no impacta a los beneficiarios de las pensiones del IMSS, ISSSTE o Bienestar, ya que los montos que reciben de forma mensual o bimestral son muy inferiores a ese límite.

Además, la disposición no modifica el funcionamiento de los cajeros automáticos, donde los retiros continúan realizándose con la tarjeta bancaria y el NIP correspondiente, respetando los límites diarios establecidos por cada institución financiera. En el caso del Banco del Bienestar, el retiro máximo diario es de 12,000 pesos.

¿Qué necesito para retirar dinero en ventanilla?

Las personas inscriptas en la Pensión para el Bienestar de las Personas Adultas Mayores, que durante el bimestre julio-agosto reciben un depósito de 6,400 pesos, pueden retirar su apoyo directamente en las sucursales del Banco del Bienestar. Sin embargo, quienes elijan hacerlo en ventanilla deberán presentar dos documentos indispensables:

La tarjeta física del Banco del Bienestar, la cual debe encontrarse activa y en buenas condiciones. Una identificación oficial vigente con fotografía, como la credencial para votar o el pasaporte.

Sin estos requisitos no será posible realizar el retiro de efectivo directamente en ventanilla.

¿Qué hacer si la tarjeta se perdió o fue robada?

En caso de extravío o robo de la tarjeta, el beneficiario no podrá retirar recursos ni en cajeros automáticos ni en ventanilla. Lo recomendable es reportar de inmediato el incidente al 800 900 2000 para bloquear la tarjeta y posteriormente acudir a un Módulo de Bienestar para solicitar la reposición.

El dinero permanecerá resguardado en la cuenta hasta que se entregue el nuevo plástico.