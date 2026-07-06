Comenzó el servicio militar obligatorio: convocan a los nacidos en 2008

La Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) está considerando diversas alternativas para renovar la flota de aviones de combate de la Fuerza Aérea Mexicana, con la finalidad de reemplazar a los Northrop F-5E/F Tiger II, aeronaves que han operado en el país desde 1982.

De cara a 2028, el proyecto prevé la posible incorporación de 12 aviones de caza, lo cual tendría como propósito robustecer las capacidades de vigilancia y defensa del espacio aéreo mexicano. Hasta la fecha, de los diez F-5 que fueron adquiridos originalmente por México, únicamente tres siguen en servicio.

La Sedena analiza modernizar la flota de aviones de combate de la Fuerza Aérea Mexicana

¿Por qué México analiza renovar su flota aérea?

La evaluación se desarrolla además en un contexto internacional marcado por una creciente demanda de equipo militar, impulsada por conflictos como la guerra entre Rusia y Ucrania y las tensiones geopolíticas en distintas regiones del mundo.

Ante este panorama, la Sedena analiza alternativas que permitan modernizar la defensa aérea del país, reforzar la vigilancia del territorio nacional, mantener una capacidad de respuesta ante posibles amenazas e incorporar sistemas avanzados en:

Radar

Inteligencia

Combate

La principal razón es la antigüedad de los F-5 Tiger II, que prestaron servicio durante más de cuatro décadas en labores de defensa, vigilancia y entrenamiento. El paso del tiempo, las limitaciones tecnológicas y la dificultad para conseguir refacciones redujeron gradualmente su capacidad operativa.

Aeronaves bajo análisis

Cada una de estas plataformas ofrece diversas capacidades relacionadas con combate, entrenamiento avanzado y vigilancia aérea.

Entre ellas, el Gripen E/F captó particularmente la atención tras las presentaciones realizadas por Saab ante representantes de la Fuerza Aérea Mexicana.