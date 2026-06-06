Reclutamiento de para convertir a mexicanos en pilotos de guerra.

La Secretaría de la Defensa Nacional, Sedena, comunicó que el proceso de reclutamiento es completamente gratuito, personal y transparente. Se exhorta a los interesados a presentarse directamente en la Zona Aérea Militar más cercana.

Bajo el lema “Tu talento puede volar alto”, la Secretaría de Defensa se propone atraer a hombres y mujeres con vocación de servicio, con el objeto de fortalecer sus capacidades operativas para la protección del espacio aéreo nacional.

La convocatoria abarca diversas áreas, tales como mantenimiento de aviación, informática, labores administrativas y especialidades técnicas, lo que proporciona una puerta de acceso al ámbito militar para aquellos que buscan estabilidad laboral y desarrollo profesional.

El Ejército de México invita a civiles interesados en unirse a sus filas, específicamente en la Fuerza Aérea Mexicana, donde tendrán la oportunidad de desarrollar una carrera en diferentes servicios, incluida la posibilidad de formarse como pilotos militares.

Nueva convocatoria Gobierno de México

El Ejército de México está reclutando civiles para convertirlos en pilotos de combate para la próxima guerra (foto: archivo).

Requisitos para formar parte de la Fuerza Aérea Mexicana

Los aspirantes que desean ser parte de la Fuerza Aérea Mexicana deben satisfacer una serie de requisitos que aseguran su aptitud física, legal y académica para el desempeño del servicio.

Ser mexicano por nacimiento y no haber adquirido otra nacionalidad

Tener entre 18 y 30 años

Ser soltero(a) y no vivir en concubinato

Estatura mínima: 1.63 m en hombres y 1.56 m en mujeres

Contar con buena salud y resultar apto en exámenes médicos, psicológicos y físicos

Tener un índice de masa corporal entre 18.5 y 24.9

Estos criterios son evaluados de manera meticulosa durante el proceso de reclutamiento y selección, dado que la institución busca asegurar que sus miembros estén en condiciones óptimas para enfrentar las exigencias del adiestramiento militar y las responsabilidades operativas.

El Ejército de México se encuentra alistando civiles para transformarlos en pilotos de combate para la venidera guerra (foto: archivo).

Documentos necesarios para el reclutamiento en el ejército

La adecuada conformación de este expediente resulta fundamental para proseguir con el trámite, que se lleva a cabo sin intermediación y de manera directa en las instalaciones militares designadas.

Además de cumplir con los requisitos, los interesados deberán presentar documentación oficial vigente que respalde su identidad y situación legal.

Cartilla o pre-cartilla del Servicio Militar Nacional (en hombres)

Acta de nacimiento original reciente

CURP actualizada

Identificación oficial (INE) ampliada al 200%

Comprobante de domicilio reciente

Título y cédula profesional (para personal especializado)

Constancia de antecedentes no penales

RFC actualizado

Certificado de firma electrónica (FIEL)

Ventajas de formar parte de la Fuerza Aérea

Los individuos que logren integrarse a la Fuerza Aérea Mexicana tendrán la oportunidad de acceder a una serie de beneficios diseñados para garantizar tanto la estabilidad como el crecimiento profesional.

Sueldo base mensual desde 19,060.77 pesos

Aguinaldo, primas vacacionales y bono de fin de año

Servicio médico integral para el elemento y su familia

Alojamiento y seguro de vida militar

Vacaciones y prestaciones de ley

Acceso a vivienda, becas y capacitación constante

Oportunidades de superación profesional

Créditos y préstamos hipotecarios

Estos beneficios son parte de la estrategia institucional orientada a la atracción de talento joven capacitado, que esté dispuesto a comprometerse con una carrera que exige disciplina, especialización técnica y un firme compromiso con la seguridad nacional.

En este contexto, la Fuerza Aérea Mexicana invita al público a asistir a la exhibición de aeromodelismo en el Museo Militar de Aviación (MuMA), evento programado para el domingo 12 de abril de 2026 en Santa Lucía, Estado de México.

“El aeromodelismo es una actividad en la que las personas construyen y vuelan aeronaves a escala. No se pierdan esta demostración durante el fin de semana”, afirmó la institución, que también anima a todos a explorar sus más de 11 salas de exhibición y a participar en esta experiencia ideada para los entusiastas de la aviación.

Por otra parte, la Fuerza Aérea Mexicana fomenta el acercamiento con la ciudadanía mediante diversas actividades culturales.