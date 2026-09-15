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XTEND AI Robotics, empresa israelí de inteligencia artificial física y robótica, planea establecer XFAB México, un centro regional de manufactura, integración y soporte con el que busca ampliar su presencia global y desarrollar capacidades locales en el país.

Sin mencionar un monto de inversión, la compañía prevé que la nueva operación le permita desarrollar actividades de manufactura, integración de sistemas, soporte técnico y atención a clientes en México.

XTEND también contempla trabajar con instituciones y empresas mexicanas para atender requerimientos específicos relacionados con defensa, seguridad e infraestructura crítica. La compañía señala que entre las aplicaciones de sus sistemas se encuentran soluciones de conocimiento situacional, protección de personal y sistemas contra drones.

“Estamos construyendo la infraestructura necesaria para ampliar globalmente las capacidades robóticas impulsadas por XOS, al tiempo que desarrollamos capacidades locales sólidas en los mercados que son importantes para nosotros”, dijo Aviv Shapira, CEO y cofundador de XTEND.

Las acciones de XTEND AI Robotics caían 3.37% a u$s 4.30 por unidad (Ciudad de México 10:10 horas), de acuerdo con datos de Investing.

La empresa considera que México representa una oportunidad para compañías vinculadas con los sectores de defensa y seguridad. XTEND destacó que el presupuesto federal mexicano de 2026 contempla alrededor de MXN $298,800 millones para las áreas de Defensa, Marina y Seguridad y Protección Ciudadana.

“México representa una oportunidad significativa para XTEND y otro paso importante en la expansión de nuestra presencia operativa global”, dijo Shapira.

La llegada de XTEND ocurre mientras el gasto militar global mantiene una tendencia ascendente. De acuerdo con el Instituto Internacional de Investigación para la Paz de Estocolmo (SIPRI), el gasto militar mundial aumentó 2.9% en 2025, hasta alcanzar un récord de u$s2.8 billones.

México como plataforma regional

La estrategia de XTEND contempla utilizar México no sólo para atender la demanda local, sino también como una base para ampliar sus capacidades en otros mercados de la región.

La compañía prevé incorporar talento técnico local, proveedores, capacitación y servicios de soporte conforme avance la operación. El objetivo es construir una infraestructura que permita escalar sus capacidades robóticas en México y posteriormente en otros mercados.

La operación estará encabezada por Michaelle Fastlicht, gerente general de XTEND México, quien será responsable de desarrollar las capacidades y relaciones de la empresa con los sectores gubernamental, de defensa, seguridad, industrial y tecnológico.

“México cuenta con el talento, la profundidad industrial y la ambición necesarios para desempeñar un papel relevante en el futuro de la robótica avanzada”, dijo Fastlicht.

XTEND señaló que trabajará con instituciones y empresas mexicanas en torno a las necesidades específicas del país, con la defensa y los requerimientos de las Fuerzas Armadas como uno de sus focos iniciales, además de seguridad nacional y pública y protección de infraestructura crítica.