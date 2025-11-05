En esta noticia

La Secretaría del Bienestar anunció una nueva convocatoria laboral con sueldos que alcanzan los 80 mil pesos mensuales, dirigida a profesionistas de distintas áreas interesados en sumarse al fortalecimiento de los programas sociales del Gobierno de México.

Las vacantes disponibles abarcan puestos administrativos, de coordinación y campo, con oportunidades en todo el país y contratación directa por parte de la dependencia federal.

Checa a continuación los detalles de la iniciativa, y cuáles son los requisitos para postularte.

Secretaría del Bienestar lanza vacantes con sueldos de hasta 80 mil pesos y prestaciones completas

Entre las vacantes destacan puestos como enlace administrativo, coordinador estatal, analista de programas sociales y jefe de departamento, entre otros.

Cada puesto cuenta con requisitos específicos, aunque la mayoría exige título universitario, experiencia comprobable y disponibilidad para viajar.

Los sueldos varían de acuerdo con el nivel jerárquico:

  • Puestos técnicos o de apoyo: entre $20,000 y $35,000 pesos mensuales.
  • Cargos de coordinación: entre $40,000 y $60,000 pesos.
  • Puestos directivos o especializados: hasta $80,000 pesos mensuales.
  • Además, los seleccionados reciben prestaciones de ley, seguro médico y la posibilidad de crecimiento dentro de la dependencia.

Requisitos para aplicar a las vacantes del Bienestar

Para participar en la convocatoria, los interesados deben cumplir con algunos requisitos básicos:

  • Ser ciudadano mexicano en pleno ejercicio de sus derechos.
  • Contar con título profesional (licenciatura o equivalente).
  • Tener experiencia laboral en áreas afines al cargo solicitado.
  • No haber sido sancionado por faltas administrativas o delitos.
  • Disponer de disponibilidad para viajar o cambiar de residencia, según el puesto.

Cada vacante puede requerir documentación adicional, por lo que se recomienda revisar la convocatoria completa publicada en el portal oficial del Sistema del Servicio Profesional de Carrera.

Cómo postularse en las vacantes laborales de la Secretaría del Bienestar paso a paso

El proceso para aplicar es totalmente gratuito y en línea. Para hacerlo correctamente:

  1. Ingresa a www.trabajaen.gob.mx
  2. Crea una cuenta o inicia sesión si ya tienes una.
  3. Busca “Secretaría del Bienestar” en la barra de búsqueda.
  4. Revisa las vacantes activas y selecciona la que se ajuste a tu perfil.
  5. Lee cuidadosamente los requisitos y condiciones del puesto.
  6. Adjunta tu currículum actualizado y los documentos solicitados.
  7. Envía tu solicitud antes de la fecha límite indicada en la convocatoria.
  8. Una vez enviada, podrás consultar el estado de tu postulación directamente desde tu cuenta en la plataforma.