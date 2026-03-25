Durante el cierre de mercados de este miércoles, 25 de marzo de 2026, el dólar alcanzó los MXN 17.76, cifra que refleja una variación de la moneda del 0.1% en comparación con su precio en la sesión de apertura. En la última semana, la cotización del Dólar ha experimentado una disminución del -0.55%, mientras que en el último año su variación ha sido del -9.37%, reflejando una tendencia a la baja en su valor en el mercado. En México, en los últimos 10 días, durante los últimos 10 días, la cotización del dólar ha mostrado una tendencia mixta, con un aumento inicial seguido de varias caídas y estabilizaciones. a pesar de las fluctuaciones, el comportamiento general sugiere una cierta volatilidad en el mercado, lo que podría reflejar incertidumbres económicas o cambios en la demanda. La volatilidad económica del Dólar en la última semana ha sido del 11.56%, lo que indica un comportamiento inestable y muchas variaciones, ya que es mayor que la volatilidad anual del 8.74%. Hoy, la cotización del Dólar muestra una tendencia positiva, ya que el dato de 1 es positivo. Esto indica que, en comparación con los días pasados, el valor del Dólar ha ido en aumento, lo que puede reflejar un mayor interés en la moneda o cambios en la economía local. En contraste, si el dato de 1 hubiera sido negativo, habríamos observado una tendencia a la baja, sugiriendo que el Dólar ha perdido valor en relación con otras monedas. Sin embargo, la estabilidad se mantendría si el dato fuera igual a 0. Este aumento en la cotización del Dólar podría estar relacionado con factores económicos como la inflación o cambios en las políticas monetarias. En el último año, el Dólar ha llegado a cambiarse en el mercado mexicano a un importe máximo de 18 MXN, mientras que su nivel más bajo ha sido 17.1 MXN. En México, aquellos individuos interesados en conseguir o vender esa Dólar podrán dirigirse a una filial bancaria durante el horario de atención al público o a los establecimientos de cambio aprobados por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Además, puede adquirirse Dólar por medio de activos ETFs (Exchange-Traded Funds), ya que ofrecen comprar acciones cotizadas en dólares que replican el valor de dicha divisa con respecto al peso. Sin embargo, es recomendable consultar con un especialista en finanzas antes de realizar esta operación. En su sitio web, Banco Azteca explicó que es posible adquirir hasta 4999 dólares por transacción en sus oficinas y hasta 30.000 dólares al mes. La única condición que solicita la institución es que el usuario muestre una identificación válida, como el INE, el pasaporte, la tarjeta de pasaporte estadounidense o el formulario migratorio. Asimismo, la entidad financiera brinda a sus clientes un seguro contra robos sin coste durante las cinco horas posteriores a la realización de la transacción. El límite de cobertura sin cargo es de hasta 7500 pesos mexicanos.