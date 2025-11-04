El inicio de noviembre se dio con la publicación del calendario de pagos de la Pensión para el Bienestar de las personas adultas mayores, por lo que todos aquellos habitantes que se encuentren a la expectativa de conocer cuándo cobrarán sus ingresos deberán tomar nota de una serie de detalles importantes.

A través de su cuenta oficial en X, la entidad bancaria dio a conocer cuáles son los beneficiarios que recibirán durante la primera semana del corriente mes sus 6,200 pesos, por lo que se aconseja tomar nota de todos los requisitos.

¿Cuáles son los requisitos para cobrar la Pensión Bienestar?

En la lista de Programas del Bienestar que otorga el Gobierno mexicano a los sectores de la población que más lo necesiten sin dudas se destaca la Pensión para el Bienestar de las Personas Adultas Mayores.

Esta asistencia económica que ampara a los sectores de la población de edad más avanzada, exige cumplir con una serie de requisitos, tales como:

Tener 65 años o más.

Presentar acta de nacimiento.

Identificación oficial vigente: Credencial para votar, pasaporte vigente, credencial del Instituto Nacional de las Personas Adultas Mayores (INAPAM) u otros documentos que acrediten identidad expedidos por la autoridad correspondiente.

Clave Única de Registro de Población (CURP).

Comprobante de domicilio no mayor a seis meses o constancia de residencia de la autoridad local.

Télefono de contacto celular y de casa.

¿Quiénes cobran la primera semana de noviembre?

El último bimestre del año da comienzo con los depósitos a los beneficiarios de la Pensión Bienestar. Aquellos habitantes que quieran saber si les toca cobrar durante la primera semana deberán tomar nota del calendario de pago establecido por la Secretaría del Bienestar.

El mismo, organiza las entregas de dinero por orden alfabético. Esto quiere decir que cada ciudadano tiene asignada una fecha de cobro en función de la letra con la que comienza su primer apellido.

Para la primera semana del corriente mes, los depósitos que otorgará el Banco del Bienestar se distribuirán de la siguiente manera:

Lunes 3 de noviembre: letra A .

Martes 4 de noviembre: letra B

Miércoles 5 de noviembre: letra C

Jueves 6 de noviembre: letra C

Viernes 7 de noviembre: letra D, E y F.