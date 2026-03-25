Este miércoles, 25 de marzo de 2026, la cotización deldólar canadiense llegó a 12.8695 MXN al cierre de los mercados en México. En base a esta cifra, el cambio que este activo ha tenido respecto a la sesión de inicio es de -0.64%. En la última semana, la cotización del Dólar canadiense ha experimentado una disminución del -1.03%, mientras que en el último año su variación ha sido del -7.67%. Estas cifras reflejan una tendencia a la baja en el valor de la moneda en ambos períodos. En México, en los últimos 10 días, durante los últimos 10 días, la cotización del dólar canadiense mostró una tendencia mayormente a la baja, con un ligero aumento en el medio del período. a pesar de la recuperación temporal, la tendencia general indica una depreciación del dólar canadiense en este lapso. La volatilidad económica del Dólar canadiense en la última semana ha sido del 14.11%, lo que indica un comportamiento inestable y muchas variaciones, ya que esta cifra es mayor que la volatilidad anual del 8.38%. La cotización del Dólar canadiense ha mostrado una tendencia positiva en los últimos tres días, con un aumento constante en su valor en relación con otras monedas. Este comportamiento sugiere un fortalecimiento de la moneda, lo que podría ser un indicativo de una mejora en la economía canadiense. Sin embargo, es importante considerar que las fluctuaciones en el mercado pueden ser influenciadas por diversos factores, como cambios en las políticas económicas o eventos globales. Por lo tanto, aunque la tendencia actual es positiva, se debe monitorear de cerca para anticipar posibles cambios. En el último año, el Dólar canadiense ha llegado a cambiarse en el mercado mexicano a un importe máximo de 13.2 MXN, mientras que su nivel más bajo ha sido 12.5 MXN. Para evitar posibles estafas, la recomendación para quienes necesiten comprar o vender divisas es recurrir a las siguientes alternativas: _ Sucursales bancarias. _ Casas de cambio autorizadas por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. _ Activos ETFs (Exchange-Traded Funds). Esta última alternativa ofrece la posibilidad de comprar acciones cotizadas en dólares que replican el valor de dicha divisa con respecto al peso, que equivale a comprar la moneda física. Sin embargo, es necesario acudir a especialistas de casas de Bolsa para saber cómo operar de la mejor manera. El Banco Azteca informó en su portal web que las personas que deseen vender dólares americanos en alguna de sus oficinas podrán cambiar hasta 300 dólares por operación y 1500 dólares por mes. Además, deberán presentar una identificación vigente, cómo la credencial INE, EL pasaporte, passport card americano o la forma migratoria. Asimismo, los clientes de la entidad podrán acceder a un límite mensual de 4000 dólares, un tipo de cambio preferencial y un seguro por robo gratis durante las siguientes cinco horas de realizada la compraventa. El monto a cubrir sin costo es de hasta 7500 pesos mexicanos.