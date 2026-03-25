Todo parece indicar que México y China iniciaron una batalla comercial, a través de los aranceles. El gobierno de Beijing concluyó una investigación contra México en la que determinó que el aumento a los aranceles implementado por la Secretaría de Economía nacional causará más de u$s 9,400 millones en pérdidas a la nación asiática. El Ministerio de Comercio chino determinó que el incremento a los aranceles representa una “barrera comercial y a la inversión” entre ambas naciones. En este sentido, la nación gobernada por Xi Jinping prevé que el incremento arancelario desde México, generará un daño particularmente para las exportaciones de productos metálicos, químicos, textiles y productos industriales ligeros. El año pasado, la Secretaría de Economía anunció el incremento de aranceles a más de mil productos de países con los que México no tiene un acuerdo comercial, lo que incluye a China. El objetivo del aumento de aranceles es atacar las prácticas comerciales que el gobierno mexicano considera “anticompetitivas” y que ha afectado a la industria nacional. El secretario de Economía, Marcelo Ebrard, defendió la decisión del gobierno mexicano al señalar que los aranceles buscan “emparejar el piso” frente a productos que llegan al mercado nacional a precios que afectan la competencia. “México movió una serie de aranceles porque estimamos que hay condiciones desfavorables para nuestra industria, particularmente en sectores como textiles, calzado y acero”, explicó. El funcionario indicó que el acero chino, por ejemplo, llega al país a precios que no reflejan los costos reales de producción. “El acero chino está costando alrededor de u$s 150 la tonelada en México. Después de revisar con la industria nacional, concluimos que esos precios pueden estar asociados a subsidios o a que no se están pagando los mismos impuestos”, señaló. Ebrard añadió que prácticas similares también se observan en otros sectores, donde los productos se venden incluso por debajo del costo de producción, lo que puede afectar a las empresas locales. “Si tu precio de salida es menor a lo que le cuesta al de enfrente abrir su tienda, vas a quebrar a cualquier empresa”, afirmó. El titular de Economía sostuvo que el aumento de aranceles es una herramienta válida dentro de las reglas comerciales internacionales. “Pusimos aranceles porque el piso está muy disparejo a favor de estas empresas. Es un derecho que México tiene y está permitido por la Organización Mundial del Comercio”, indicó.